Hankó Balázs: egyszeri bruttó 152 400 forintos juttatást kapnak a szakképzésben oktatók

Hankó Balázs a videóban kiemelte, hogy a szakképzés 2020-ban megújult, és ezzel együtt az oktatók megbecsülése is új szintre lépett - közölte az MTI.

Hankó Balázs kiemelte, hogy a szakképzés 2020-ban megújult. Fotó: Lakatos Péter

Hozzátette, hogy a kormány már ötször emelte a szakképzésben dolgozó oktatók bérét, a fizetések több mint két és félszeresére nőttek 2020-hoz képest.

Hangsúlyozta, a cél az, hogy a legjobb szakemberek tanítsák "a jövő mestereit".

A miniszter elmondta azt is, hogy ma Magyarország Európa harmadik legjobb szakképzését biztosítja a fiataloknak, a cél pedig az, hogy "Európában elsők és világban is dobogósok legyünk".