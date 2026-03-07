Orbán Viktor is reagált a lövöldözésre: „Az ellenfeleink provokálnak bennünket”
Orbán Viktor mindenkit nyugalomra intett.
Ahogy arról korábban beszámoltunk, rálőttek a Fidesz egyik aktivistájára Szentendrén. „Az ellenfelünk gyűlöletközösséget épít. Most kell higgadtnak maradni!” – közölte Orbán Viktor.
Gönczi Gábor közölte a sokkoló hírt a miniszterelnökkel a Háborúellenes Gyűlést követően:
Miközben Ön bent volt, történt egy példátlan eset. A Fidesz egyik aktivistájára rálőttek aláírásgyűjtés közben Szentendrén
Orbán Viktor úgy fogalmazott, nincs könnyű dolguk, mivel a Fidesz egy szeretetközösség.
Az ellenfelünk pedig gyűlöletközösséget épít Magyarországon. Mi azt szeretnénk, ha béke és nyugalom lenne, az ellenfeleink pedig provokálnak bennünket minden lehetséges eszközzel és helyszínen. Úgy hogy mindenkit nyugalomra szeretnék inteni, őrizzük meg a hidegvérünket!
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre