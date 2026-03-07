Orbán Viktor is reagált a lövöldözésre: „Az ellenfeleink provokálnak bennünket”

Ahogy arról korábban beszámoltunk, rálőttek a Fidesz egyik aktivistájára Szentendrén. „Az ellenfelünk gyűlöletközösséget épít. Most kell higgadtnak maradni!” – közölte Orbán Viktor.

Fotó: kuruzc árpád / mw

Gönczi Gábor közölte a sokkoló hírt a miniszterelnökkel a Háborúellenes Gyűlést követően:

Miközben Ön bent volt, történt egy példátlan eset. A Fidesz egyik aktivistájára rálőttek aláírásgyűjtés közben Szentendrén

Orbán Viktor úgy fogalmazott, nincs könnyű dolguk, mivel a Fidesz egy szeretetközösség.