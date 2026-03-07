RETRO RÁDIÓ

Orbán Viktor is reagált a lövöldözésre: „Az ellenfeleink provokálnak bennünket”

Orbán Viktor mindenkit nyugalomra intett.

Metropol
2026.03.07. 15:26
Módosítva: 2026.03.07. 15:27
Ahogy arról korábban beszámoltunk, rálőttek a Fidesz egyik aktivistájára Szentendrén. „Az ellenfelünk gyűlöletközösséget épít. Most kell higgadtnak maradni!” – közölte Orbán Viktor.

Orbán Viktor
Fotó: kuruzc árpád / mw

Gönczi Gábor közölte a sokkoló hírt a miniszterelnökkel a Háborúellenes Gyűlést követően:

Miközben Ön bent volt, történt egy példátlan eset. A Fidesz egyik aktivistájára rálőttek aláírásgyűjtés közben Szentendrén

Orbán Viktor úgy fogalmazott, nincs könnyű dolguk, mivel a Fidesz egy szeretetközösség.

Az ellenfelünk pedig gyűlöletközösséget épít Magyarországon. Mi azt szeretnénk, ha béke és nyugalom lenne, az ellenfeleink pedig provokálnak bennünket minden lehetséges eszközzel és helyszínen. Úgy hogy mindenkit nyugalomra szeretnék inteni, őrizzük meg a hidegvérünket!

 

