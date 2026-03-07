Rubint Réka kitálalt a fiáról: ezt műveli hajnalig Schobert Norbi Jr.
A nézők hétről hétre láthatják, mire képes a fiatal versenyző a látványos show-ban. Schobert Norbi azonban most egy olyan oldalát mutatja meg A Nagy Duettben, amit talán még a szülei sem gondoltak volna.
Rubint Réka és Schobert Norbi hosszú évek óta a hazai fitneszvilág legismertebb párosa, akik mindig reflektorfényben éltek. Most azonban egy időre hátrébb léptek, hiszen a figyelem teljesen a fiukra irányult, ugyanis Schobert Norbi Jr. hatalmas sikert arat A Nagy Duett színpadán Lengyel Johanna oldalán, ahol hétről hétre új arcát mutatja meg a közönségnek.
A Nagy Duett egyik nagy felfedezettje
Schobert Norbi Jr A Nagy Duett 2026 egyik nagy meglepetése, a zsűri is rendre dicséri, és legutóbb kiemelték, hogy néha már kifejezetten nehéz eldönteni, ki a profi a párosukban. A fiatal tehetség most egy újabb meglepetéssel készül, hiszen a következő adásban egy merész metál hangzású produkcióval állnak színpadra sztárpárjával. Édesanyja, Rubint Réka pedig élőben szurkol a nézőtérről, és nem titkolja, mennyire büszke a fiára.
Elképesztő látni, hogy hétről hétre mennyi új színt tud megmutatni magából. Mindig teljesen más stílusban áll színpadra, ami óriási feladat egy ilyen műsorban. Engem teljesen lenyűgöz, hogy mennyire tehetséges és mennyire sokoldalú
– mondta lapunknak Rubint Réka.
Az édesanya szerint fia nemcsak tehetséges, hanem elképesztően szorgalmas is.
„Norbika hihetetlenül maximalista, óriási szorgalom van benne. Hazajön az iskolából, edzésre megy, különórákra jár, és közben még erre a műsorra is készül. Nagyon céltudatos, ami ilyen fiatal korban igazi kincs. Egészen elképesztő számomra, hogy mire képes, és tudom, hogy nincs a szótárában az a mondat, hogy nem tudom megcsinálni. Ezt talán egy kicsit tőlem örökölte, mert én is mindig azt tanítottam nekik, hogy ha valamibe belevágunk, akkor azt maximális erőbedobással végig kell csinálni” – tette hozzá.
Színésznek készült?
Réka szerint fia elképesztő energiát tesz a felkészülésbe.
Norbi, amikor hazajön, először megcsinálja az iskolai feladatait, és utána mindig kimegy a garázsba gyakorolni, ahol hajnalig próbálja a táncot. Ez a rengeteg munka látszik is rajta a színpadon, néha azt érzem, hogy még a Dancing with the Starsban is simán megállná a helyét. A legjobb az egészben pedig az, hogy mennyire felszabadult és laza a színpadon, és látszik rajta, hogy élvezi minden pillanatát
– mondta.
Az édesanya szerint a színpad iránti szeretet már gyerekkorában is megvolt benne.
Kiskorában egyébként mindig színész akart lenni, mert rendkívül vonzotta a színpad világa. Akkoriban még színjátszóra is szeretett volna járni, csak valahogy ez elmaradt. Most viszont látom rajta, hogy végre kiélheti ezt az oldalát is, és talán pont azért ennyire szabad és felszabadult a színpadon, mert ez egy régi vágya volt
– emlékezett vissza.
Fegyelem és maximalizmus
Rubint Réka azt is elárulta, hogy a családban mindig a kitartás és a munka volt a legfontosabb érték, amit igyekeztek átadni a gyerekeknek is, illetve azt is hozzátette, hogy náluk a családban az unalom szó szinte nem is létezik.
Engem például biztosan soha nem láttak unatkozni. Ha otthon vagyok, főzök, mosok, dolgozom, vagy szervezek valamit. Képtelen vagyok tétlenül ülni. Mi nem akartuk direkt átadni a gyerekeknek, de ezt látták kiskoruk óta. Vittem őket az Alakreform Táborokba is, eljutottak gyönyörű helyekre, de azt is látták, hogy mennyi munka van minden mögött
– tette hozzá.
Réka egy régi történetet is felidézett.
„Egyszer, amikor Norbi még nagyon kicsi volt, rendetlenkedett az egyik táborban. Akkor leültettem, és elmondtam neki, hogy azért lehet ott, mert én dolgozom, és megteremtem a lehetőségét. Cserébe csak annyit várok el, hogy viselkedjen rendesen. Ez egyszer történt meg, de egy életre megjegyezte” – idézte fel.
Az édesanya szerint a fiát most a színpadon látni különösen megható számára.
Hihetetlen érzés nézni őt a színpadon, és látni, hogy mennyire élvezi. Tudom, mennyi munkát tesz bele, és számomra ez a legnagyobb büszkeség. Most egy teljesen új oldalát mutatja meg, és én anyaként minden adásban ott ülök, és szorítok neki. Fantasztikus látni, hogy egy gyerekkori álma most valamilyen formában valóra válik
– zárta gondolatait Rubint Réka.
