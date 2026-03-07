Rubint Réka kitálalt a fiáról: ezt műveli hajnalig Schobert Norbi Jr.

Rubint Réka és Schobert Norbi hosszú évek óta a hazai fitneszvilág legismertebb párosa, akik mindig reflektorfényben éltek. Most azonban egy időre hátrébb léptek, hiszen a figyelem teljesen a fiukra irányult, ugyanis Schobert Norbi Jr. hatalmas sikert arat A Nagy Duett színpadán Lengyel Johanna oldalán, ahol hétről hétre új arcát mutatja meg a közönségnek.

Rubint Réka hétről hétre élőben szurkol fiának A Nagy Duettben, elképesztően büszke Norbikára (Fotó: Máté Krisztián)

A Nagy Duett egyik nagy felfedezettje

Schobert Norbi Jr A Nagy Duett 2026 egyik nagy meglepetése, a zsűri is rendre dicséri, és legutóbb kiemelték, hogy néha már kifejezetten nehéz eldönteni, ki a profi a párosukban. A fiatal tehetség most egy újabb meglepetéssel készül, hiszen a következő adásban egy merész metál hangzású produkcióval állnak színpadra sztárpárjával. Édesanyja, Rubint Réka pedig élőben szurkol a nézőtérről, és nem titkolja, mennyire büszke a fiára.

Elképesztő látni, hogy hétről hétre mennyi új színt tud megmutatni magából. Mindig teljesen más stílusban áll színpadra, ami óriási feladat egy ilyen műsorban. Engem teljesen lenyűgöz, hogy mennyire tehetséges és mennyire sokoldalú

– mondta lapunknak Rubint Réka.

Az édesanya szerint fia nemcsak tehetséges, hanem elképesztően szorgalmas is.

„Norbika hihetetlenül maximalista, óriási szorgalom van benne. Hazajön az iskolából, edzésre megy, különórákra jár, és közben még erre a műsorra is készül. Nagyon céltudatos, ami ilyen fiatal korban igazi kincs. Egészen elképesztő számomra, hogy mire képes, és tudom, hogy nincs a szótárában az a mondat, hogy nem tudom megcsinálni. Ezt talán egy kicsit tőlem örökölte, mert én is mindig azt tanítottam nekik, hogy ha valamibe belevágunk, akkor azt maximális erőbedobással végig kell csinálni” – tette hozzá.

Színésznek készült?

Réka szerint fia elképesztő energiát tesz a felkészülésbe.

Norbi, amikor hazajön, először megcsinálja az iskolai feladatait, és utána mindig kimegy a garázsba gyakorolni, ahol hajnalig próbálja a táncot. Ez a rengeteg munka látszik is rajta a színpadon, néha azt érzem, hogy még a Dancing with the Starsban is simán megállná a helyét. A legjobb az egészben pedig az, hogy mennyire felszabadult és laza a színpadon, és látszik rajta, hogy élvezi minden pillanatát

– mondta.