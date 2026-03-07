Orbán Viktor: Soha nem egyezzünk meg zsarolás terhe alatt

Az ukránokkal nem keresem a bajt, de ahelyett, hogy az oroszokkal foglalkoznak, megnyitottak egy nyugati frontot. Soha nem egyezzünk meg zsarolás terhe alatt. Minden zsarolást visszautasítunk! Van egy tervük, hogy hogyan tudják térdre kényszeríteni Magyarországot. Nekem van egy tervem ezt hogyan védjük ki. Az én tervem a jobb terv, ezért a végén ők hamarabb fogynak ki a pénzből, mint mi az olajból. Le fogjuk őket győzni! Nem várok bocsánatkérést, elég, ha megnyitják a vezetéket.