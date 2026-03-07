- Orbán Viktor szerint az időseknek a múlttal és a jövővel kapcsolatban is lehetnek aggodalmai
Orbán Viktor: Soha nem egyezzünk meg zsarolás terhe alatt
Térdre akarják kényszeríteni Magyarországot a kormányfő szerint. Orbán Viktor elárulta, hogy van egy terve, ezt hogyan védjük ki.
„Nem lehet bennünket maflának nézni. Az meg végképp nem lehetséges, hogy olajblokád alá veszik az Magyarországot, mi meg csak nézelődünk.” – jelentette ki Orbán Viktor a debreceni Háborúellenes Gyűlésen a Barátság-kőolajvezetéket érintő ukrán olajblokádról.
Az ukránokkal nem keresem a bajt, de ahelyett, hogy az oroszokkal foglalkoznak, megnyitottak egy nyugati frontot. Soha nem egyezzünk meg zsarolás terhe alatt. Minden zsarolást visszautasítunk! Van egy tervük, hogy hogyan tudják térdre kényszeríteni Magyarországot. Nekem van egy tervem ezt hogyan védjük ki. Az én tervem a jobb terv, ezért a végén ők hamarabb fogynak ki a pénzből, mint mi az olajból. Le fogjuk őket győzni! Nem várok bocsánatkérést, elég, ha megnyitják a vezetéket.
– tette hozzá a kormányfő.
