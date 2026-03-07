"Az életem utolsó szakaszába léptem" – Megható kéréssel fordult rajongóihoz a haldokló sorozatsztár

Finnian Garbutt, akit a nézők leginkább a BBC Hope Street című krimisorozatából ismerhetnek, mindössze 28 évesen néz szembe a felfoghatatlannal. A sztár kálváriája négy évvel ezelőtt kezdődött, amikor egy apró csomót talált a füle mögött. Akkor még azt hitte, csak egy benőtt szőrszálról van szó, ám a fodrásza figyelmeztette: a duzzanat aggasztóan megnőtt. A diagnózis végül egészen letaglózó volt: 3. stádiumú bőrrák, amely átterjedt a színész nyakára is.

A Hope Street sztárja, Finnian Garbutt őszintén vallott a gyilkos kórral vívott küzdelméről / Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

A sztár ezután egy embert próbáló, 12 órás műtéten esett át, melynek során 75 nyirokcsomót távolítottak el az arcából és a nyakából. Bár Finnian egy ideig reménykedtek a gyógyulásban, a betegség nemrégiben agresszív fordulatot vett.

"Szeretném, ha a feleségemnek és a kislányomnak olyan élete lehetne, amilyet megérdemelnek"

A színész a napokban a közösségi oldalán jelentette be a szomorú hírt: az állapota menthetetlen, a szervezete feladta a harcot. Mivel mindig is ő szerette volna eltartani a családját, a tragikus diagnózis után gyűjtést indított egy GoFundMe-oldalon, hogy a feleségének és a kislányának, Saoirse-nak ne kelljen anyagi gondokkal küzdenie.

Nem a részvétnyilvánítás miatt posztolom ezt, és nem szeretném, hogy bárki olyan adakozzon, aki nem engedheti ezt meg magának. Csak azt szeretném, ha a feleségemnek és a kislányomnak olyan élete lehetne, amilyet megérdemelnek. Én akartam az a személy lenni, aki ezt biztosítja számukra, de ez sajnos már nem lehetséges

–írta a szívszaggató bejegyzésében a színész. Azt is hozzátette, az összegyűlt összeget a család otthonának fenntartására és a lánya jövőjére fordítják majd.

Finnian Garbutt búcsúzik a rajongóktól és az élettől

A fiatal színész, aki a Casualty (Baleseti sebészet) sorozatban is feltűnt, fájdalmasan őszinte stílusban beszélt arról, hogyan omlott össze a világa, amikor közölték vele a lesújtó hírt. Ennek ellenére most próbál arra koncentrálni, amiket elért az élete során:

Az elmúlt egy hónapban komoly fájdalmaim voltak a hátamban és a csípőmben. A vizsgálatok kimutatták, hogy a rák gyorsan elterjedt a szervezetemben, és az életem utolsó szakaszába léptem. A diagnózis óta eltelt négy évben sok célomat elértem: szerepeltem harminc sorozat epizódban, főszerepet játszottam egy filmben, saját házat vettem, feleségül vettem azt, aki egyben a legjobb barátom is, és az apja lettem a legcsodálatosabb kislánynak, aki mindig megmosolyogtat.

Finnian azzal zárta a sorait, hogy bár már megbékélt a halál gondolatával, az utolsó pillanatig szeretné élvezni a családja és a barátai társaságát.

Ha valaki meg akar inni velem egy sört, egy kávét vagy csak nevetni szeretne egyet, keressen bátran, és megpróbáljuk összehozni. Szeretettel, Finnian

