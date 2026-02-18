"Az orvosok állandóan azt mondták, ne aggódjak: most rákos vagyok"

Sokkot kapott az a 26 éves fiatal nő, akit azok után diagnosztizáltak rákkal, hogy az orvosok három éven át mondták tüneteire, hogy aggodalomra semmi ok, nincs komoly baja. Taylor Scheib eleinte egy apró csomót vett észre a nyakán, amely folyamatosan nőtt. Aggódott, ezért vizsgálatokra ment pláne, miután a duzzanat már távolról látható volt. Hiába, azt mondták, ne aggódjon. Idővel azonban odáig jutott, hogy már ő kérte, hogy távolítsák el a közel 6 cm-es csomót, amiről sajnos kiderült, hogy valójában rosszindulatú daganat volt.

Rákos volt, de folyamatosan félrediagnosztizálták őt az orvosok. Fotó: Képünk illusztráció: pexels.com

Rákos volt, de ez nem tűnt fel az orvosoknak

A diagnózis után fel kellett hívnom anyát és közölnöm kellett vele, hogy habár te most győzted le a rákot, engem most diagnosztizáltak vele

- emlékezett vissza Taylor kiemelve, nem idegen számára a kór: anyukája és nagymamája is küzdött vele a múltban. Utóbbi sajnos életét is vesztette mellrákban.

Ezért aggódott annyira a fiatal, hogy ő is rákos lehet. Ennek ellenére persze sokként érte, hogy pajzsmirigydaganata van:

Remélem a késői diagnózis ellenére kordában tartható és kezelhető. Szerencsémre sokan támogatnak. A férjem, a családom, a barátaim. Nagyon pozitívan állok hozzá. Sikerülni fog, jól leszek

- közölte a 26 éves az UNILAD írása szerint.