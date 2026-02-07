„6-7 hetes lehetett”: Kisbabája elvesztéséről vallott a Barátok közt sztárja

Tavaly decemberben derült ki, hogy Nyári Dia babát vár, sőt, a színésznő már azt is elárulta, hogy második gyermeke kislány lesz.

Nyári Dia őszintén vallott kisbabája elvesztéséről (Fotó: archív)

A Barátok közt egykori sztárja huszonnégy évesen lett édesanya, azóta számtalan öröm, kihívás és felejthetetlen élmény formálta a mindennapjait. Nyári Dia már a várandóssága harmadik trimeszterében jár, és egy Instagram kérdezz-felelekben őszintén nyílt meg a babavárás sokszor nehéz, de mindenképpen gyönyörű időszakáról. Elárulta többek között azt is, hogy szenvedélyét, a futást már a terhesség kezdetétől hanyagolnia kell, de igyekszik rengeteget sétálni.

Néhány rajongó Dia életének egy szomorú, nehéz fejezetére is kíváncsi volt, a színésznő ugyanis még a második terhessége előtt elvesztett egy babát, amiről csak később, már a vetélést követően szerzett tudomást.

„Volt korábban egy sikertelen terhességem, amit csak akkor tudtunk meg, amikor elment. Utána a Czeizel Intézetbe kezdtünk el járni családtervezési programra. Egy kis pajzsmirigy rendberakás, és magas prolaktin kezelése után egyből sikerrel jártunk” – írta 24 órán át elérhető Instagram-bejegyzésben, majd a meg nem született babáról is írt.

„Nem tudtunk róla, hogy ő van, mert volt egy ciklusom közben...kb. 6-7 hetes lehetett” – mesélte őszintén Nyári Dia.

Nyári Dia és férje, Kovács Dániel első gyermeke, a kis Zétény hét évvel ezelőtt látta meg a napvilágot, ma pedig már cuki, szőke kisfiú, aki édesapja és édesanyja tökéletes keveréke, mindkettejük vonásai visszaköszönnek arcán.