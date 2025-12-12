RETRO RÁDIÓ

Nyári Dia végre örömhírrel jelentkezett: "Álmunkban sem gondoltuk volna, hogy összejön a legnagyobb vágyunk..."

A színésznő csodás kismama pocakot villantott. Nyári Dia ennél boldogabb nem is lehetne.

Megosztás
Szerző: Amy Mans
Létrehozva: 2025.12.12. 20:20
babavárás kismama fotózás testvér

A szépséges színésznő, Nyári Dia izgatottan osztotta meg Instagram követőivel a csodálatos hírt, hiszen már nagyon régi, közös vágya teljesült a férjével, Kovács Dániellel.

alt=A szépséges színésznő, Nyári Dia fergeteges örömhírrel jelentkezett be közösségi oldalán
A szépséges színésznő, Nyári Dia fergeteges örömhírrel jelentkezett be közösségi oldalán / Fotó: Markovics Gábor

Nyári Dia álma valóra vált

A 31 éves színésznő ennél boldogabb nem is lehetne, hiszen nem csak másodjára néz anyai örömök elé! Amellett, hogy kisfiát, Zétényt egy testvérrel ajándékozza meg, ezzel egy régi vágya is teljesült; ugyanis egy kislányról van szó. Dia egy rendkívül izgatott fotót osztott meg magáról, ami alatt őszinte és izgatott sorokat írt.

Köszönjük a rengeteg jókívánságot! Izgatottan várjuk a kislányunkat, álmunkban sem gondoltuk volna, hogy összejön a legnagyobb vágyunk, egy fiú-lány tesó kombó, nagyon szerencsésnek érezzük magunkat. Hamarosan mesélek nektek róla, hogy milyen úton mentünk végig, hogy újra babázhassunk

- írta hálás sorait a színésznő Instagram-oldalán.

A rajongók hatalmas gratulációkkal és babavárassal kapcsolatos jókívánságokkal ajándékozták meg Diát.

Nyári Dia legfrissebb Instagram bejegyzése az alábbiakban megtekinthető!

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu