Nyári Dia végre örömhírrel jelentkezett: "Álmunkban sem gondoltuk volna, hogy összejön a legnagyobb vágyunk..."

A szépséges színésznő, Nyári Dia izgatottan osztotta meg Instagram követőivel a csodálatos hírt, hiszen már nagyon régi, közös vágya teljesült a férjével, Kovács Dániellel.

A szépséges színésznő, Nyári Dia fergeteges örömhírrel jelentkezett be közösségi oldalán / Fotó: Markovics Gábor

Nyári Dia álma valóra vált

A 31 éves színésznő ennél boldogabb nem is lehetne, hiszen nem csak másodjára néz anyai örömök elé! Amellett, hogy kisfiát, Zétényt egy testvérrel ajándékozza meg, ezzel egy régi vágya is teljesült; ugyanis egy kislányról van szó. Dia egy rendkívül izgatott fotót osztott meg magáról, ami alatt őszinte és izgatott sorokat írt.

Köszönjük a rengeteg jókívánságot! Izgatottan várjuk a kislányunkat, álmunkban sem gondoltuk volna, hogy összejön a legnagyobb vágyunk, egy fiú-lány tesó kombó, nagyon szerencsésnek érezzük magunkat. Hamarosan mesélek nektek róla, hogy milyen úton mentünk végig, hogy újra babázhassunk

- írta hálás sorait a színésznő Instagram-oldalán.

A rajongók hatalmas gratulációkkal és babavárassal kapcsolatos jókívánságokkal ajándékozták meg Diát.

Nyári Dia legfrissebb Instagram bejegyzése az alábbiakban megtekinthető!