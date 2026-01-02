Nem hiszed el mit tett Curtis felesége – őrült mutatványt hajtott végre

Bár a legtöbben csak reszketve nézik a tél legnagyobb hidegét, Judie, Curtis felesége úgy döntött, nem ijed meg az időjárástól, a mínuszoktól. Az Instagram-oldalán közzétett videóban a kosárlabda sztár hosszú percekig küzdött a jéggel, hogy végül belecsobbanjon a dermesztő vízbe – és a rajongók egyszerre ámultak és döbbentek meg.

Curtis felesége sokkoló lépésre szánta el magát (Fotó: Szabolcs László / hot! magazin)

Szinte teljesen meztelenül mártózott meg a jeges vízben Curtis felesége

15 percig vertem a jeget de sikerült belemerülni. Rajtam nem fog ki, ha merülni akarok

– írta a sportoló a videó mellé.

Úgy tűnt, hogy a bátor mutatvány már önmagában is elég extrém, de Judie még megspékelte: szinte teljesen meztelenül, hatalmas lendülettel merült alá a fagyos vízbe. A rajongók nem győzték kommentelni, mennyire lenyűgöző, hogy a fiatal sportoló szinte természetes könnyedséggel bírja a hideget, miközben mások csak a meleg takaróba burkolózva merik nézni a képernyőt.

Fagyos vízben zárta 2025-öt a TV2 sztárja

A kommentelők sorra ámultak és bámultak Curtis párján:

Nagyon vagány vagy!

„Nagyon erős vagy, Judie, és jól bírod a hideget. Én tuti megfagytam volna! Nagyon ügyes vagy”

Nem mondom, kemény vagy, én nem tudnám megcsinálni!

A Megasztár zsűritagja nem akármilyen feleséget fogott magának: Judie minden egyes mozdulatával bizonyította, hogy fizikailag és mentálisan is elképesztő állóképességgel rendelkezik, még a jeges vízbe ugrás előtt is koncentrált és határozott maradt.

Bár az Ázsia Expressz versenyzője korábban is vállalt extrém kihívásokat, ez a jeges mutatvány azonban új szintre emelte a bátorságot. A videó rövid idő alatt bejárta a közösségi oldalakat, a kommentek alapján pedig a rajongók egyszerre csodálták és irigyelték a látottakat. Többen kedvet is kaptak, hogy a rapper felesége után csinálják a látottakat.