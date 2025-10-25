Emily Ratajkowski teljesen meztelen, mindenki a modell fotójáról beszél
Emily Ratajkowski ritkán vetkőzik teljesen meztelenre. Most ezt is megtette a népszerű modell.
Emily Ratajkowski meztelen képpel okozott meglepetést a rajongóinak. A 29 milliós követőtáborral rendelkező modell pucér fotóval üzent, fekete-fehérben láthatják őt az Instagram oldalán, ahol keveset hagy a képzeletre. A világ egyik legnépszerűbb modellje nem sűrűn vetkőzik teljesen meztelenre, így természetesen napok óta mindenki az új fotójáról beszél.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre