Emily Ratajkowski teljesen meztelen, mindenki a modell fotójáról beszél

Emily Ratajkowski meztelen képpel okozott meglepetést a rajongóinak. A 29 milliós követőtáborral rendelkező modell pucér fotóval üzent, fekete-fehérben láthatják őt az Instagram oldalán, ahol keveset hagy a képzeletre. A világ egyik legnépszerűbb modellje nem sűrűn vetkőzik teljesen meztelenre, így természetesen napok óta mindenki az új fotójáról beszél.