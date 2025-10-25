RETRO RÁDIÓ

Emily Ratajkowski teljesen meztelen, mindenki a modell fotójáról beszél

Emily Ratajkowski ritkán vetkőzik teljesen meztelenre. Most ezt is megtette a népszerű modell.

Létrehozva: 2025.10.25. 04:30
Emily Ratajkowski szexi modell

Emily Ratajkowski meztelen képpel okozott meglepetést a rajongóinak. A 29 milliós követőtáborral rendelkező modell pucér fotóval üzent, fekete-fehérben láthatják őt az Instagram oldalán, ahol keveset hagy a képzeletre. A világ egyik legnépszerűbb modellje nem sűrűn vetkőzik teljesen meztelenre, így természetesen napok óta mindenki az új fotójáról beszél. 

 

