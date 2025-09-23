Hoppá: nem vett fel melltartót a világ legdögösebb modellje, így mászkált az utcán

Emily Ratajkowski megkerülhetetlen alakja a divatvilágnak, hiszen szinte az összes nagy márkával és tervezővel együtt dolgozott már az évek során. Nem csoda, hogy szinte két kézzel kapkodnak utána, hiszen mondhatni legendás a szépsége – általában a dobogó legfelső fokán szokott végezni a világ legszebb nőiről szóló online szavazásokon.

Emily Ratajkowski / Fotó: PA

Most ismét sikerült a figyelem középpontjába kerülnie Emily Ratajkowskinak, ugyanis bámulatosan dögös a legújabb képein: melltartó nélkül, egy szinte teljesen nyitott ruhában pózolt, és ezzel rendkívül boldoggá tette a hűséges hódolóit.

Mondani sem kell, hogy csak úgy özönlöttek a modell posztjához kommentben a szívecskés, tüzes hangulatjelek, ezzel is jelezve, hogy Emily Ratajkowski még mindig csúcsbombázó, akiért emberek milliói vannak oda.

Itt lehet megtekinteni Emily Ratajkowski szexi képeit: