Elfelejtett melltartót felvenni az álomszép mellű színésznő

Emily Ratajkowski, a modellkedés mellett egyre több filmben, sorozatban vállal szerepet. Ezúttal melltartó nélkül pózolt.

Szerző: B.P.
Létrehozva: 2025.09.20. 05:00
Emily Ratajkowski szexi modell

A 34 éves anyuka, akit modellként ismert meg a világ, ám azóta filmekben (pl.: Holtodiglan, Miénk a világ, Törtetők, Hazugok és tolvajok)  és sorozatokban (pl: iCarly) is színészkedik, újabb szexi fotósorozatot vállalt be. Emily Ratajkowski a friss képekhez elfelejtett melltartót felvenni.

Emily Ratajkowski a legújabb fotózásán is elfelejtett melltartót felvenni, The 97th Academy Awards - Vanity Fair Party - Los Angeles
Emily Ratajkowski a legújabb fotózásán is elfelejtett melltartót felvenni (Fotó: PA)

Emily ékszert visel ugyan, de elfelejtett melltartót felvenni

A bombázó egy világhírű svájci luxusóra és -ékszermárka fotózásán vett részt, s bár az Instagram-odalán megosztott képek kivétel nélkül megragadják a férfiember tekintetét, kérdéses, hogy a teremtés koronái az álomszép dekoltázson és a csábos pofin kívül bármi mást is kiszúrnának a képeken!

Újabb filmre készül Emily Ratajkowski
Jó hír a rajongóknak, hogy Emily Ratajkowski egy olyan tévéfilmen dolgozik, aminek a Jóbarátok című sorozatban Phoebe-t alakító Lisa Kudrow lesz a narrátora! Igaz, a Bright Futures egyelőre nem kapott bemutató dátumot.

 

