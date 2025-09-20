Elfelejtett melltartót felvenni az álomszép mellű színésznő

Emily Ratajkowski, a modellkedés mellett egyre több filmben, sorozatban vállal szerepet. Ezúttal melltartó nélkül pózolt.
A 34 éves anyuka, akit modellként ismert meg a világ, ám azóta filmekben (pl.: Holtodiglan, Miénk a világ, Törtetők, Hazugok és tolvajok) és sorozatokban (pl: iCarly) is színészkedik, újabb szexi fotósorozatot vállalt be. Emily Ratajkowski a friss képekhez elfelejtett melltartót felvenni.
A bombázó egy világhírű svájci luxusóra és -ékszermárka fotózásán vett részt, s bár az Instagram-odalán megosztott képek kivétel nélkül megragadják a férfiember tekintetét, kérdéses, hogy a teremtés koronái az álomszép dekoltázson és a csábos pofin kívül bármi mást is kiszúrnának a képeken!
Újabb filmre készül Emily Ratajkowski
Jó hír a rajongóknak, hogy Emily Ratajkowski egy olyan tévéfilmen dolgozik, aminek a Jóbarátok című sorozatban Phoebe-t alakító Lisa Kudrow lesz a narrátora! Igaz, a Bright Futures egyelőre nem kapott bemutató dátumot.
