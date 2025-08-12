Van rajta bugyi? Mihályfi Luca szexi fotósorozata feladta leckét

Kész vannak a rajongók Mihályfi Luca legújabb fotósorozata láttán! Az énekesnő egy latinos dallal robbantja a nyarat, a Primadonna című dalhoz készült klip kapcsán készült felvételeken pedig elképesztően dögös pózokba vágja magát a falatnyi tűzpiros ruciban. A formás vállakat és a tekintetet vonzó, napbarnított hasat szabadon hagyó felsőhöz merészen felvágott, combtájon csipkés szoknya nem sokat bíz a fantáziára. A képek láttán nehéz megmondani, van-e bugyi Mihályfi Lucán.

Tűzbe hozta rajongóit legújabb fotósorozatával Mihályfi Luca, rengetegen irigykedhetnek kedvesére, Hegyes Bercire

(Fotó: Ladóczki Balázs)

„Jézus atya úr isten”

– reagált az énekesnő szerelme, Hegyes Berci.

„A piros remekül áll”

– jegyezte meg egy rajongó.

„Nemcsak minden száma bomba, de még maga az énekes is az, Úristen!”

– írta lelkesen más.

Mutatjuk Luca friss fotóit! Szerinted van rajta bugyi?

Nézd meg Mihályfi Luca friss klipjét is!