RETRO RÁDIÓ

Van rajta bugyi? Mihályfi Luca szexi fotósorozata feladta leckét

Új klippel jelentkezett a csinos énekesnő.

Megosztás
Szerző: B.P.
Létrehozva: 2025.08.12. 20:30
Módosítva: 2025.08.12. 21:27
Mihályfi Luca szexi klip

Kész vannak a rajongók Mihályfi Luca legújabb fotósorozata láttán! Az énekesnő egy latinos dallal robbantja a nyarat, a Primadonna című dalhoz készült klip kapcsán készült felvételeken pedig elképesztően dögös pózokba vágja magát a falatnyi tűzpiros ruciban. A formás vállakat és a tekintetet vonzó, napbarnított hasat szabadon hagyó felsőhöz merészen felvágott, combtájon csipkés szoknya nem sokat bíz a fantáziára. A képek láttán nehéz megmondani, van-e bugyi Mihályfi Lucán.

LB_20240916_danceparok_0003
Tűzbe hozta rajongóit legújabb fotósorozatával Mihályfi Luca, rengetegen irigykedhetnek kedvesére, Hegyes Bercire
(Fotó: Ladóczki Balázs)

„Jézus atya úr isten”
– reagált az énekesnő szerelme, Hegyes Berci.

„A piros remekül áll”

– jegyezte meg egy rajongó.

„Nemcsak minden száma bomba, de még maga az énekes is az, Úristen!”
– írta lelkesen más.

Mutatjuk Luca friss fotóit! Szerinted van rajta bugyi?

Nézd meg Mihályfi Luca friss klipjét is!

 

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu