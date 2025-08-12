Van rajta bugyi? Mihályfi Luca szexi fotósorozata feladta leckét

Új klippel jelentkezett a csinos énekesnő.
Kész vannak a rajongók Mihályfi Luca legújabb fotósorozata láttán! Az énekesnő egy latinos dallal robbantja a nyarat, a Primadonna című dalhoz készült klip kapcsán készült felvételeken pedig elképesztően dögös pózokba vágja magát a falatnyi tűzpiros ruciban. A formás vállakat és a tekintetet vonzó, napbarnított hasat szabadon hagyó felsőhöz merészen felvágott, combtájon csipkés szoknya nem sokat bíz a fantáziára. A képek láttán nehéz megmondani, van-e bugyi Mihályfi Lucán.
„Jézus atya úr isten”
– reagált az énekesnő szerelme, Hegyes Berci.
„A piros remekül áll”
– jegyezte meg egy rajongó.
„Nemcsak minden száma bomba, de még maga az énekes is az, Úristen!”
– írta lelkesen más.
Mutatjuk Luca friss fotóit! Szerinted van rajta bugyi?
Nézd meg Mihályfi Luca friss klipjét is!
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.