Jákob Zoli legújabb húzását már Cooky és T. Danny sem tudta szó nélkül hagyni

​Jákob Zoltán, a milliárdos üzletember és a „Nagy Ő” című műsor korábbi főszereplője ismét reflektorfénybe került: átvette legújabb, tűzpiros Ferrari SF90 Spider modelljét, amely a magyar luxusautó-rajongók körében is komoly feltűnést keltett. Az új hibrid szupersportkocsi nemcsak technológiai csúcsteljesítményével, hanem exkluzivitásával is kitűnik: ez az első ilyen típusú Ferrari Magyarországon.

Jákob Zoltán újabb autócsodával sokkolta a közönségét (Fotó: Markovics Gábor)

​Jákob Zoltán Ferrarijának az ára elérheti a 280 millió forintot

A Ferrari SF90 Spider a gyártó első plug-in hibrid kabriója, amely lenyűgöző teljesítményét – 1000 lóerőt – egy V8-as benzinmotor és három elektromos motor kombinációjával éri el. A 0–100 km/órás gyorsulás mindössze 2,5 másodperc, a végsebesség 340 km/óra. Az autó ára elérheti a 280 millió forintot, különösen az egyedi extrákkal és a személyre szabott rendszámmal, a „LUXOYA2”-vel együtt. ​

Jákob az autó átvételét követően Instagramon osztotta meg örömét:

Örömmel osztom meg veletek az új tűzpiros Ferrarim átadásának élményét. Remélem, hogy sok izgalmas kaland és kedves találkozás veszi kezdetét majd a segítségével…

– árulta el Jákob Zoltán.

A poszt alatt számos gratuláció érkezett, köztük Cooky és T. Danny is kifejezték jókívánságaikat.​

A kommentelők is lelkesedtek:

„Gratulálok Zoli, megérdemled. Ennyi jár Neked, azután a rengeteg adakozás után, jótéted után amit adsz rászorulóknak, hétköznapi embereknek. Használd örömmel”

Egy másik hozzászóló így fogalmazott:

„Szívből gratulálok ehhez a csoda autóhoz, te magad is egy Csoda vagy, megérdemelsz minden szépet és jót!!!

Nem az első Ferrarija a milliárdosnak

Jákob Zoltán nem először hívja fel magára a figyelmet luxusautóival. Korábban a Ferrari Purosangue modelljével is hasonló sikert aratott, amelyet közel 200 millió forintért vásárolt meg. Az autó különlegessége, hogy ez volt az első ilyen típusú Ferrari Magyarországon. ​

A milliárdos üzletember nemcsak autógyűjteményéről, hanem jótékonysági tevékenységéről is ismert. A „Minden Gyerek Ferrarija” kezdeményezés keretében korábban lehetőséget biztosított gyermekek számára, hogy kipróbálhassák egyik Ferrariját, ezzel is felejthetetlen élményt nyújtva számukra. ​