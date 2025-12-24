RETRO RÁDIÓ

Senki nem nevetett – rettegett a forgatáson a Reszkessetek, betörők! rendezője

A vicces jelenetek rögzítése cseppet sem volt vicces. Így készült a Reszkessetek, betörők!

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.12.24. 18:30
Reszkessetek betörők! karácsonyi film kaszkadőr

A Reszkessetek, betörők! rendezője most lerántotta a leplet a sikeres ünnepi film mögötti filmes trükkökről. Bár a karácsonyi klasszikus hemzseg a vicces jelenetektől, a kamerák mögött és előtt is volt pár idegtépő pillanat.

Nem minden pillanata volt örömteli a Reszkessetek, betörők! forgatásának.
Nem minden pillanata volt örömteli a Reszkessetek, betörők! forgatásának (Fotó: Photo12 via AFP)

Rettegett a rendező a Reszkessetek, betörők! forgatásán

Christopher Columbus az 1990-es karácsonyi klasszikust még a számítógépes trükkök (CGI) előtti korszakban forgatta, ami azt jelentette, hogy az őrült jelenetekhez különösen leleményes kellékesekre és mindent bevállaló kaszkadőrökre volt szükség. 2021-ben a rendező az Amerikai Filmintézetnek beszélt arról, milyen fizikai megpróbáltatásoknak tette ki a szereplőket, és arról is mesélt, hogy az egyik jelenetnél kifejezetten rettegett, nehogy megölje a kaszkadőrjeit, Troy Brown-t és Leon Delaney-t.

Kevin csapdája a betörőknek

Az idegtépő jelent az volt, amikor Merv (Daniel Stern) és Harry (Joe Pesci) megpróbál bejutni a ház második emeletére. A terv azonban meghiúsul Kevin (Macaulay Culkin) csapdája miatt, amikor festékes vödrök csapódnak az arcukba. Bár a vásznon ez rendkívül vicces, Columbus szerint a forgatás végén senki sem nevetett, mert mindenki azt hitte, hogy a kaszkadőrök tényleg megsérültek.

Ez volt az egyik legijesztőbb kaszkadőrmutatvány, amit felvettünk. Felvettük a jelenetet, elkiáltottam magam, hogy «Állj!», a kaszkadőrök pedig mozdulatlanul maradtak. Senki sem nevetett. Tényleg azt hittük, hogy megsérültek. Csak akkor nyugodtunk meg, amikor a kaszkadőr megszólalt: «Jól vagyok, semmi gond! Csináljuk még egyszer!» Visszamentem a monitorhoz, megnéztük, és akkor már vicces volt

– emlékezett vissza a rendező.

Bár rájöttek, hogy a képernyőn működnek a trükkök, a forgatás alatt még mindig ott lappangott benne a félelem, hogy megöli a kaszkadőrjeit. Szerencsére ebben az esetben a festékes vödrök gumiból készültek.

Gumilábak a karácsonyfadíszeken át

Több jelenetnél is okosan használták a gumit, például a szögnél, amelyre Merv rálép, amikor megpróbál besurranni a házba.

Ez tulajdonképpen egy gumiszög volt, ami lenyomódott, amikor rálépett... Úgy néz ki, mintha iszonyú fájdalmai lennének.

Merv igazán sok mindent elszenvedett a filmben, nemcsak szögre lépett, hanem mezítláb kellett átmennie a karácsonyfadíszeken is. A kulisszák mögött azonban Stern valójában gumilábakat viselt.

Ha megállítod a képet és alaposan megnézed, láthatod, hogy a lábai egy kicsit túl nagyok.

– tette hozzá Columbus.

Arcon mászó madárpók

Sternnek egy másik emlékezetes jelenetben egy néma sikolyt is elő kellett adnia, miközben pók mászott az arcán. Bár először nem akarta, és rettegett a póktól, némi győzködés után belement, hogy egyetlenegyszer felvegyék a jeleneet.

A pók idomárja azt mondta, hogy ha tényleg sikít, a pók bepánikolhat és rátámadhat. Ez Dannek cseppet sem tette kényelmesebbé a dolgot. Egy felvételt csináltunk, teljesen némán sikított, egy hangot sem adott ki. A sikolyt később, utószinkronnal adtuk hozzá a jelenethez

– magyarázta a rendező.

Felgyulladt sapka

Egy másik jelenetnél Pescit kellett győzködni, mikor ugyanis a filmben Harry feje lángra kap, azt szintén trükkökkel kellett megvalósítani a forgatáson. A mutatványhoz egy kerámiasisakot kellett viselnie a színésznek, amit felgyújtottak. Ennek eleinte már a gondolatától is vonakodott a színész, ám amikor a producer 8 éves lánya felvette a sisakot, meggyőzték róla, hogy biztonságos.

Sajnos Pesci így is komoly égési sérüléseket szenvedett. 

Az elvárható ütéseken, zúzódásokon és fájdalmakon túl, amelyek az ilyen jellegű fizikai humorral járnak, komoly égési sérüléseket szenvedtem a fejem tetején abban a jelenetben, amikor Harry kalapja lángra kap

– mondta 2022-ben a színész. Mindezek ellenére hálát adott, hogy a veszélyesebb jeleneteket profi kaszkadőrök csinálták – idézte a sztárt a Daily Mail.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu