Senki nem nevetett – rettegett a forgatáson a Reszkessetek, betörők! rendezője
A vicces jelenetek rögzítése cseppet sem volt vicces. Így készült a Reszkessetek, betörők!
A Reszkessetek, betörők! rendezője most lerántotta a leplet a sikeres ünnepi film mögötti filmes trükkökről. Bár a karácsonyi klasszikus hemzseg a vicces jelenetektől, a kamerák mögött és előtt is volt pár idegtépő pillanat.
Rettegett a rendező a Reszkessetek, betörők! forgatásán
Christopher Columbus az 1990-es karácsonyi klasszikust még a számítógépes trükkök (CGI) előtti korszakban forgatta, ami azt jelentette, hogy az őrült jelenetekhez különösen leleményes kellékesekre és mindent bevállaló kaszkadőrökre volt szükség. 2021-ben a rendező az Amerikai Filmintézetnek beszélt arról, milyen fizikai megpróbáltatásoknak tette ki a szereplőket, és arról is mesélt, hogy az egyik jelenetnél kifejezetten rettegett, nehogy megölje a kaszkadőrjeit, Troy Brown-t és Leon Delaney-t.
Kevin csapdája a betörőknek
Az idegtépő jelent az volt, amikor Merv (Daniel Stern) és Harry (Joe Pesci) megpróbál bejutni a ház második emeletére. A terv azonban meghiúsul Kevin (Macaulay Culkin) csapdája miatt, amikor festékes vödrök csapódnak az arcukba. Bár a vásznon ez rendkívül vicces, Columbus szerint a forgatás végén senki sem nevetett, mert mindenki azt hitte, hogy a kaszkadőrök tényleg megsérültek.
Ez volt az egyik legijesztőbb kaszkadőrmutatvány, amit felvettünk. Felvettük a jelenetet, elkiáltottam magam, hogy «Állj!», a kaszkadőrök pedig mozdulatlanul maradtak. Senki sem nevetett. Tényleg azt hittük, hogy megsérültek. Csak akkor nyugodtunk meg, amikor a kaszkadőr megszólalt: «Jól vagyok, semmi gond! Csináljuk még egyszer!» Visszamentem a monitorhoz, megnéztük, és akkor már vicces volt
– emlékezett vissza a rendező.
Bár rájöttek, hogy a képernyőn működnek a trükkök, a forgatás alatt még mindig ott lappangott benne a félelem, hogy megöli a kaszkadőrjeit. Szerencsére ebben az esetben a festékes vödrök gumiból készültek.
Gumilábak a karácsonyfadíszeken át
Több jelenetnél is okosan használták a gumit, például a szögnél, amelyre Merv rálép, amikor megpróbál besurranni a házba.
Ez tulajdonképpen egy gumiszög volt, ami lenyomódott, amikor rálépett... Úgy néz ki, mintha iszonyú fájdalmai lennének.
Merv igazán sok mindent elszenvedett a filmben, nemcsak szögre lépett, hanem mezítláb kellett átmennie a karácsonyfadíszeken is. A kulisszák mögött azonban Stern valójában gumilábakat viselt.
Ha megállítod a képet és alaposan megnézed, láthatod, hogy a lábai egy kicsit túl nagyok.
– tette hozzá Columbus.
Arcon mászó madárpók
Sternnek egy másik emlékezetes jelenetben egy néma sikolyt is elő kellett adnia, miközben pók mászott az arcán. Bár először nem akarta, és rettegett a póktól, némi győzködés után belement, hogy egyetlenegyszer felvegyék a jeleneet.
A pók idomárja azt mondta, hogy ha tényleg sikít, a pók bepánikolhat és rátámadhat. Ez Dannek cseppet sem tette kényelmesebbé a dolgot. Egy felvételt csináltunk, teljesen némán sikított, egy hangot sem adott ki. A sikolyt később, utószinkronnal adtuk hozzá a jelenethez
– magyarázta a rendező.
Felgyulladt sapka
Egy másik jelenetnél Pescit kellett győzködni, mikor ugyanis a filmben Harry feje lángra kap, azt szintén trükkökkel kellett megvalósítani a forgatáson. A mutatványhoz egy kerámiasisakot kellett viselnie a színésznek, amit felgyújtottak. Ennek eleinte már a gondolatától is vonakodott a színész, ám amikor a producer 8 éves lánya felvette a sisakot, meggyőzték róla, hogy biztonságos.
Sajnos Pesci így is komoly égési sérüléseket szenvedett.
Az elvárható ütéseken, zúzódásokon és fájdalmakon túl, amelyek az ilyen jellegű fizikai humorral járnak, komoly égési sérüléseket szenvedtem a fejem tetején abban a jelenetben, amikor Harry kalapja lángra kap
– mondta 2022-ben a színész. Mindezek ellenére hálát adott, hogy a veszélyesebb jeleneteket profi kaszkadőrök csinálták – idézte a sztárt a Daily Mail.
