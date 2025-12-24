Senki nem nevetett – rettegett a forgatáson a Reszkessetek, betörők! rendezője

A Reszkessetek, betörők! rendezője most lerántotta a leplet a sikeres ünnepi film mögötti filmes trükkökről. Bár a karácsonyi klasszikus hemzseg a vicces jelenetektől, a kamerák mögött és előtt is volt pár idegtépő pillanat.

Nem minden pillanata volt örömteli a Reszkessetek, betörők! forgatásának (Fotó: Photo12 via AFP)

Rettegett a rendező a Reszkessetek, betörők! forgatásán

Christopher Columbus az 1990-es karácsonyi klasszikust még a számítógépes trükkök (CGI) előtti korszakban forgatta, ami azt jelentette, hogy az őrült jelenetekhez különösen leleményes kellékesekre és mindent bevállaló kaszkadőrökre volt szükség. 2021-ben a rendező az Amerikai Filmintézetnek beszélt arról, milyen fizikai megpróbáltatásoknak tette ki a szereplőket, és arról is mesélt, hogy az egyik jelenetnél kifejezetten rettegett, nehogy megölje a kaszkadőrjeit, Troy Brown-t és Leon Delaney-t.

Kevin csapdája a betörőknek

Az idegtépő jelent az volt, amikor Merv (Daniel Stern) és Harry (Joe Pesci) megpróbál bejutni a ház második emeletére. A terv azonban meghiúsul Kevin (Macaulay Culkin) csapdája miatt, amikor festékes vödrök csapódnak az arcukba. Bár a vásznon ez rendkívül vicces, Columbus szerint a forgatás végén senki sem nevetett, mert mindenki azt hitte, hogy a kaszkadőrök tényleg megsérültek.

Ez volt az egyik legijesztőbb kaszkadőrmutatvány, amit felvettünk. Felvettük a jelenetet, elkiáltottam magam, hogy «Állj!», a kaszkadőrök pedig mozdulatlanul maradtak. Senki sem nevetett. Tényleg azt hittük, hogy megsérültek. Csak akkor nyugodtunk meg, amikor a kaszkadőr megszólalt: «Jól vagyok, semmi gond! Csináljuk még egyszer!» Visszamentem a monitorhoz, megnéztük, és akkor már vicces volt

– emlékezett vissza a rendező.

Bár rájöttek, hogy a képernyőn működnek a trükkök, a forgatás alatt még mindig ott lappangott benne a félelem, hogy megöli a kaszkadőrjeit. Szerencsére ebben az esetben a festékes vödrök gumiból készültek.

Gumilábak a karácsonyfadíszeken át

Több jelenetnél is okosan használták a gumit, például a szögnél, amelyre Merv rálép, amikor megpróbál besurranni a házba.

Ez tulajdonképpen egy gumiszög volt, ami lenyomódott, amikor rálépett... Úgy néz ki, mintha iszonyú fájdalmai lennének.

Merv igazán sok mindent elszenvedett a filmben, nemcsak szögre lépett, hanem mezítláb kellett átmennie a karácsonyfadíszeken is. A kulisszák mögött azonban Stern valójában gumilábakat viselt.

Ha megállítod a képet és alaposan megnézed, láthatod, hogy a lábai egy kicsit túl nagyok.

– tette hozzá Columbus.