Ilyen volt, ilyen lett: te felismered a Reszkessetek, betörők! házát belülről?
Elképesztő változáson mentek keresztül a Reszkessetek, betörők! belső helyszínei.
Az ikonikus Reszkessetek, betörők! című moziból ismert ház napjainkra teljesen megváltozott, ami komoly felháborodást váltott ki a rajongók körében, miután kiderült, hogy modernizálták az épületet. A ház tulajdonosa most felfedte vadonatúj terveit az ingatlannal kapcsolatban.
Teljesen átalakult a Reszkessetek, betörők! legendás háza
A Reszkessetek, betörők! háza vitathatatlanul a film egyik legikonikusabb eleme, különösen azért, mert a jelenetek nagy részében Kevin a családja nélkül a házban reked.
A Macaulay Culkin főszereplésével készült film eredeti háza az illinois-i Winnetkában 2024-ben került piacra, és végül elképesztő 5,5 millió dollárért (körülbelül 1,8 milliárd forintért) kelt el. Több mint egy évtized elteltével kínálták eladásra a legendás házat, ekkor kerültek nyilvánosságra az időközben elvégzett belső felújítások részletei. A ház belsejéről készült fotókon látható, hogy a falakat túlnyomórészt fehérre festették, a munkapultok és a felületek pedig feketék lettek.
A film rajongóinak körében hatalmas felháborodást keltett, amikor meglátták az ingatlan jelenlegi állapotát a '90-es évekbeli fénykorával összehasonlítva. Sokan a közösségi médiában adtak hangot felháborodásuknak. Egy felhasználó az Instagramon azt állította, hogy az átalakítások kitépték a ház lelkét.
Egy perc néma csend azért, ami egykor egy ház volt, és most egy steril orvosi rendelő
– írta egy másik kommentelő.
A Reszkessetek, betörők! rajongói azonban remélhetőleg örömmel fogadják a hírt, milyen friss tervei vannak az új tulajdonosnak a házzal kapcsolatban.
A projektmenedzser, Scott Price, az NBC Chicagónak nyilatkozva elmondta, azt tervezik, hogy visszaadják az ikonikus ház egykori, nosztalgikus ragyogását.
Az a víziónk, hogy visszahozzuk azt a melegséget és szeretetet, amit a film sugárzott. Annyi nagyszerű szín volt benne, és az embernek családias, otthonos érzése támadt tőle, ezt a varázst szeretnénk újra életre kelteni
– nyilatkozta a projektmenedzser.
A felújítás bejelentésére a Home But Alone No More (Otthon, de többé nem egyedül) című memoár megjelenését követően került sor, amelyben az előző tulajdonos, John Abendshien arról mesélt, milyen volt birtokolni a házat a forgatás idején – számolt be róla a Ladbible.
Te ráismernél ma Kevin legendás otthonára? Kattints a képre a többi fotóért!
