Ilyen volt, ilyen lett: te felismered a Reszkessetek, betörők! házát belülről?

Az ikonikus Reszkessetek, betörők! című moziból ismert ház napjainkra teljesen megváltozott, ami komoly felháborodást váltott ki a rajongók körében, miután kiderült, hogy modernizálták az épületet. A ház tulajdonosa most felfedte vadonatúj terveit az ingatlannal kapcsolatban.

A Reszkessetek, betörők! című film egyik legemlékezetesebb eleme a ház (Fotó: Realtor.com)

Teljesen átalakult a Reszkessetek, betörők! legendás háza

A Reszkessetek, betörők! háza vitathatatlanul a film egyik legikonikusabb eleme, különösen azért, mert a jelenetek nagy részében Kevin a családja nélkül a házban reked.

A Macaulay Culkin főszereplésével készült film eredeti háza az illinois-i Winnetkában 2024-ben került piacra, és végül elképesztő 5,5 millió dollárért (körülbelül 1,8 milliárd forintért) kelt el. Több mint egy évtized elteltével kínálták eladásra a legendás házat, ekkor kerültek nyilvánosságra az időközben elvégzett belső felújítások részletei. A ház belsejéről készült fotókon látható, hogy a falakat túlnyomórészt fehérre festették, a munkapultok és a felületek pedig feketék lettek.

A film rajongóinak körében hatalmas felháborodást keltett, amikor meglátták az ingatlan jelenlegi állapotát a '90-es évekbeli fénykorával összehasonlítva. Sokan a közösségi médiában adtak hangot felháborodásuknak. Egy felhasználó az Instagramon azt állította, hogy az átalakítások kitépték a ház lelkét.

Egy perc néma csend azért, ami egykor egy ház volt, és most egy steril orvosi rendelő

– írta egy másik kommentelő.

A Reszkessetek, betörők! rajongói azonban remélhetőleg örömmel fogadják a hírt, milyen friss tervei vannak az új tulajdonosnak a házzal kapcsolatban.

A projektmenedzser, Scott Price, az NBC Chicagónak nyilatkozva elmondta, azt tervezik, hogy visszaadják az ikonikus ház egykori, nosztalgikus ragyogását.

Az a víziónk, hogy visszahozzuk azt a melegséget és szeretetet, amit a film sugárzott. Annyi nagyszerű szín volt benne, és az embernek családias, otthonos érzése támadt tőle, ezt a varázst szeretnénk újra életre kelteni

– nyilatkozta a projektmenedzser.

A felújítás bejelentésére a Home But Alone No More (Otthon, de többé nem egyedül) című memoár megjelenését követően került sor, amelyben az előző tulajdonos, John Abendshien arról mesélt, milyen volt birtokolni a házat a forgatás idején – számolt be róla a Ladbible.