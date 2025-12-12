A Reszkessetek, betörők! rajongói sötét elmélettel álltak elő Kevin apjáról

A Macaulay Culkin főszereplésével készült első két Reszkessetek, betörők! film talán a legismertebb és legnépszerűbb karácsonyi filmek közé tartozik. Azonban egy rajongói sötét elmélet új fényben tüntetheti fel a filmet.

Sötét elmélet kering a Reszkessetek, betörők!-ről / Fotó: Photo12 via AFP

Kevin apja mit dolgozhatott a Reszkessetek, betörők! filmben? Sötét elmélet borzolja a kedélyeket

A film számos nagy kérdésére már rámutattak a rajongók a közösségi médiában.

Miért hagyták otthon Kevint? A pizza körüli nagy veszekedés során a repülőjegye észrevétlenül megsemmisült. Mi volt az a félelmetes film, amit Kevin nézett, és miért nem látta még soha senki? Az Angels With Filthy Souls nem valódi film, és Christopher Columbus rendező kifejezetten a filmhez forgatta.

Az egyik kérdés azonban továbbra is vita tárgya maradt, ami egy meglehetősen egyszerű kérdés: hogyan engedhet meg magának egy látszólag dolgozóosztálybeli család nyolc gyerekkel egy ilyen hatalmas, gyönyörű házat?

Egy néző a r/FanTheories subreddithez fordult, hogy megossza elméletét, miszerint Peter McAllister valójában bűnöző. Elmondása szerint nemrég újranézte a filmet, és felnőttként gyanúsnak talált néhány dolgot.

Az én elméletem az, hogy valami középszintű bűnöző a maffia számára vagy valami ilyesmi

- írta a Redditen.

A rajongó rámutatott arra is, hogy bár soha nem derül ki pontosan, mivel foglalkozik Kevin apja azon túl, hogy homályosan említik az üzleti dolgait, valahogy mégis meg tudják engedni maguknak azt a hatalmas házat, amely ma már több mint 1 millió dollárt érhet.

A rajongó arra is felhívta a figyelmet, hogy a Vizes Banditák utalást is tesznek arra, hogy Kevinék háza a legnagyobb zsákmány a környéken, ami furcsa, hiszen látszólag semmi nem különbözteti meg a többi háztól az utcán.

Amikor Kevin játssza a jelenetet az Angels With Dirty Faces-ből, Marv habozás nélkül elmenekül a „tűzharc” elől, és komolyan azt hiszi, hogy egy maffiaküldetés balul sült el. Harry nemcsak szórakoztatja őt, amikor visszajön rémülten, hanem azt mondja neki, hogy nézze meg, van-e holttest

- írta egy másik hozzászóló.