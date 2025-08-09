RETRO RÁDIÓ

36 év után tisztázta a pletykákat Macaulay Culkin

Rajongói teóriák keringtek egy jelenettel kapcsolatban, most tiszta vizet öntött a pohárba.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.08.09. 11:00
pletyka jelenet Macaulay Culkin Reszkessetek betörők!

Az 1990-es karácsonyi klasszikusban a kis Kevin McCallister egyedül marad otthon, miután a családja vakációzni indul, és a gyereknek két ügyetlen betörővel kell szembeszállnia. Culkin a folytatásban, a Reszkessetek, betörők! 2. – Elveszve New Yorkban című filmben is visszatért.

Macaulay Culkin
Macaulay Culkin a Reszkessetek betörők! című filmeknek köszönhette a hírnevet. Fotó:  Metropol

A két szerencsétlen bűnözőt Joe Pesci (Harry Lime) és Daniel Stern (Marv Murchins) alakítja – azóta is legendás párosnak számítanak, akik nélkül sokaknak elképzelhetetlen a karácsony.

Egy friss interjúban Culkin felidézett egy híres kulisszajelenetet, amely csak még szerethetőbbé teszi a filmet. Bár tagadta, hogy improvizálta volna a „Feladjátok már, vagy akartok még egy kis verést?” sort, elárulta, hogy más rögtönzött mondatok viszont tőle származtak. 

Amikor a boltban vagyok, és kérdezik: ‘Hol vannak a szüleid? Miért nem mondod meg?’, én meg: ‘Mert maga idegen.’ Na, az az enyém volt. Sok ilyesmit csináltam

– mesélte, amelyről az Unilad írt.

A film egyik legtöbbet vitatott jelenete, amikor Kevin meglátja a bátyja, Buzz barátnőjének fotóját, és rávágja: „Buzz, a barátnőd… pfúj!”

Rajongói teóriák szerint a képen valójában nem egy lány szerepelt, hanem a stáb egyik fiatal fiú hozzátartozója beöltöztetve, hogy ne legyen kegyetlen a poén egy valódi lánnyal szemben. És Culkin most megerősítette: igaz a pletyka. A Hot Ones műsorában, csípős csirkeszárnyak mellett beszélgetett Sean Evans műsorvezetővel, amikor felmerült a kérdés: 

Igaz, hogy a képen Buzz barátnője valójában egy fiú sminkben, mert [a rendező] Chris Columbus túl kegyetlennek tartotta volna, hogy egy igazi kislányt cikizzenek?

Culkin válasza: „Ahogy én tudom, igen. Persze Chris-t kellene megkérdezni, de nekem ezt mondták. Ez volt a poén.

A színész korábban már említette, hogy nagyon szívesen visszatérne egy harmadik film erejéig a szerepéhez. 

 

