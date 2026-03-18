A kollégái csak bámultak: Felmondott a jól fizető irodában, most olyat csinál a hálószobákban, amivel milliókat kaszál

Míg másoknak a falra másznak a svéd áruházlánc bonyolult összeszerelési útmutatóitól, a 44 éves Kieran Nagle számára ez a nyugalom szigete. A férfi megelégelte a mókuskereket, az unalmas pénzügyi kimutatásokat és a végtelen irodai órákat, hogy végre azzal foglalkozzon, amit valójában szeret: számára a bútorépítés hozta meg azt a sikeres karrierváltást, amivel ma már többet kaszál, mint korábban bármelyik multicégnél.

A szülők nyaraltak, ő pedig berendezte a lakást

Kieran tehetsége nem tegnap kezdődött. Mindössze 15 éves volt, amikor egy korábban érkező bútorszállítmányt egyedül szerelt össze, amíg a szülei nyaraltak. Az édesanyja már akkor látta benne a potenciált, és ő ösztönözte arra, hogy ne pazarolja el a tehetségét egy irodában.

Sokkal kifizetődőbb munkát kerestem, ami passzol az érdeklődésemhez. Anyukám biztatott, hogy csináljak üzletet a kézügyességemből, így 2007-ben végleg otthagytam a pénzügyi szektort

– mesélte Kieran.

Milliós havi fizetés és sztárügyfelek: bejött a karrierváltás

A váltás bejött: a férfi ma már évi 50 ezer fontot, azaz nagyjából 22,5 millió forintot keres. Ez havi szinten közel kétmillió forintos bevételt jelent. Saját vállalkozása mellett egy népszerű online közvetítő oldalon keresztül is fogad megbízásokat, ahol nemrég országos díjat is nyert szakértelmével. Kieran azt sem titkolja, hogy a munkája során olykor világsztárok otthonába is bejut, hogy összeszerelje a gardróbjukat vagy a polcaikat.

Szabadság, amit nem adna semmiért

A férfi szerint a legnagyobb előny nem is a pénz, hanem a rugalmasság. Elfelejthette a tömött vonatokon való ingázást és a főnökök engedélykérését.

Ez a munka stabilitást ad és fenntartja a londoni életstílusomat. Teljesen megváltoztatta a szemléletemet: én döntöm el, mit és mikor vállalok el. Megváltozott az életem

– olvashatjuk a szakember gondolatait a Daily Star cikkében.

Persze a vállalkozói létnek is vannak árnyoldalai: a Covid alatt például, amikor nem mehetett be idegenek otthonába, ő is megijedt a bizonytalanságtól. Mégis azt mondja, minden nehézség eltörpül amellett, hogy végre nem egy számítógép előtt ülve várja a nap végét. A pluszbevételből pedig olyan utazásokat is megengedhet magának, mint például egy vietnámi túra, ami korábban csak álom volt számára.