Stohl András mutatta az utat? Sok kollégája követte a példáját

Évtizedekre visszanyúló tendencia, hogy népszerű színészek válnak televíziós műsorvezetőkké. Mintha a csatornák úgy vélnék, hogy a színészi tehetség automatikusan magával hozza a műsorvezetői képességeket – és sok esetben nem is tévednek. Íme néhány színész, akik sikeresen váltottak szerepet a képernyőn, miután Stohl András kitaposta az ösvényt nekik.

Stohl András az egyik legnépszerűbb műsorvezető (Fotó: TV2)

Stohl András – Jászai Mari-díjas színész

Stohl András olyan filmekben játszott, mint a Meseautó, a Valami Amerika 3., a Pappa Pia, és persze a színházi szerepei mellett sem mehetünk el. 2001 óta a Vígszínház tagja. 2000 óta pedig az ország egyik legismertebb műsorvezetője. Olyan produkciók kötődnek a nevéhez, mint A Nagy Ő, a Totem, a Párharc, a Dancing with the Stars, a Piramis, és a hamarosan induló A Kiképzés. Tehát a 2025-ös év is tartogathat számára új tévés kihívásokat.

Lékai-Kiss Ramóna a TV2 szupersztár műsorvezetője (Fotó: Lékai-Kiss Ramóna / Instagram)

Lékai-Kiss Ramóna – Sorozatszínészből műsorvezető

A Barátok közt című sorozat egyik legismertebb szereplője volt, ahol Szentmihályi Zsófiát alakította 2002 és 2018 között. A sorozat után színházi munkákban is bizonyított, de hamar megtalálta a televíziózás világa. Reality műsorok, tehetségkutatók házigazdájaként kezdte, majd a TV2-höz igazolt, ahol mára az egyik legnépszerűbb műsorvezetők egyike.

Liptai Claudia műsorvezető és zsűritag egyaránt (Fotó: BS)

Liptai Claudia – A színház és a képernyő sztárja

Már főiskolai hallgatóként a Vígszínház tagja lett, és színművészként szerzett diplomát. Szerepelt a Szomszédok, a Pasik! és a Magyar vándor című produkciókban. 2002-ben a TV2 Claudia Show-jával robbant be a műsorvezetés világába. Azóta a Big Brother, a Megasztár és számos sikeres produkció arca volt.

Ember Márk, a Futni mentem sztárja (Fotó: Bánkúti Sándor)

Ember Márk – Színészből reggeli műsorvezető

2017 és 2020 között a Vígszínház, majd a Thália Színház művésze volt. 2023-tól szabadúszóként dolgozik. A televíziós nézők először zenés műsorokban ismerhették meg, majd reggeli műsorvezetőként vált népszerűvé. Színészi és televíziós karrierje párhuzamosan ível felfelé.

Miller Dávid nagyon sokoldalú művész (Fotó: Markovics Gábor)

Miller Dávid – Színész, énekes és házigazda

Dávid színészi pályafutásának fontos mérföldköve volt a Vörös veréb című nemzetközi produkció, ahol Jennifer Lawrence oldalán szerepelt. Magyar sorozatokban is láthattuk, mielőtt műsorvezetőként tűnt volna fel. Reggeli műsorok házigazdájaként kezdte, ma pedig az egyik legnagyobb tehetségkutató műsor vezetője.