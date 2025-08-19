Most kaptuk az örömhírt: nagypapa lett MC Hawer

MC Hawer, azaz Koczka Géza nagy örömmel és lelkesedéssel készült élete új szerepére, azaz, a nagypapaságra. A mulatós sztár korábban lapunknak elárulta, jó fej nagyszülő szeretne lenni, semmi esetre sem szigorú, ennek gyakorlását pedig már el is kezdheti, ugyanis nemrég világra jött a kisunoka.

Nagypapa lett MC Hawer / Fotó: Markovics Gábor

Egy órája büszke nagypapa lettem

- újságolta el a nagyszerű hírt Facebookon MC Hawer, majd egy hozzászólásban azt is elárulta, a baba kislány lett, egészséges, 2600 gramm és 50 centiméter.

Sok boldogságot és jó egészséget kívánunk az egész családnak!