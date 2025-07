„Senki nem oldotta meg a problémáimat, csak én” – MC Hawer brutális számvetése a hatvanas évei előtt

Hihetetlen, de MC Hawer, polgári nevén Koczka Géza decemberben már a 60. születésnapját ünnepli. A mulatós legenda elgondolkodott az idő múlásán, és egy őszinte interjúban mesélt a hitétől, a realitásérzékén át a családon belüli örömökig – és persze saját démonairól is, melyeket nem rejteget.

Az MC Hawer és Tekknő formációban a mulatásé a főszerep, magánemberként viszont sokat elmélkedik az élet nagy kérdésein (Fotó: Markovics Gábor)

MC Hawer kora hirtelen húszról hatvanra váltott

„Hihetetlenül repül az idő, decemberben már 60 éves leszek, felfoghatatlan. Mintha most múltam volna 20 éves” – mondta, majd szinte magának feltette a kérdést a mulatós legenda: vajon mennyi van még hátra?

Ilyenkor belegondolok, mennyi van még hátra, 10-15 év, talán 20 jó esetben. Egészségem megvan, de nem is értem hogyan, ilyen masszív alkoholizmus után. Valahogy engem nagyon szerethet a sors

– állapította meg MC Hawer.

Nem véletlen, hogy a sors szava többször is előkerül beszélgetésünk során. MC Hawer nem filozofál feleslegesen, de az élet nagy kérdésein szereti átrágni magát: „A sorsra bízom magam, valahogy úgy érzem, minden sorsszerűen történt az életemben” – jegyezte meg.

Nem érti az összesküvés-elméletek létjogosultságát

Ugyanakkor hisz önmagában is, és nem riad meg attól, hogy egyedül nézzen szembe az élet kihívásaival.

„Tiszteletben tartom mindenkinek a saját véleményét, de én csak magamban hiszek, eddig is ez működött nekem és valószínűleg ezután is ez fog. Abban hiszek, amit megcsinálok. Nem vagyok tagadó, csak realista. Eddig senki nem oldotta meg a problémáimat, csak én” – nyilatkozta a lapunk kérdésére, miszerint létezhetnek-e földönkívűliek, miután Pataky Attila mellett Mandula Ádám is arról vallott a minap, hogy elrabolták az idegenek.

És hogy miben nem hisz még? Nos, az alternatív valóságok, összeesküvés-elméletek világa semmiképp sem az ő terepe.

„Az összeesküvés-elmélet hívőket nem tudom megérteni. Kezdve a laposföldhívőktől azokon át, akik szerint az ikertornyokat nem a terroristák robbantották fel, hanem Amerika akarta így” – fakadt ki Géza.

MC Hawer saját magában hisz, nem az űrlényekben (Fotó: Knap Zoltán)

A lánya bármikor megszülhet innentől kezdve

A földhözragadt realizmus mellett azonban apai büszkeséggel és gyengédséggel beszél lánya állapotáról is, aki hamarosan világra hozza első gyermekét.

Jól viseli a lányom a terhességet, hál' istennek a hőséget is bírja. Szeptember elejére van kiírva a babával, de ha már most születne meg, akkor is nagy eséllyel minden rendben lenne. De azért mondtam neki, hogy bírja, bírja ameddig tudja. Nagyon várjuk a kislányt

– árulta el.