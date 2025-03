MC Hawer kevés időt töltött családjával, de unokájánál ezt be szeretné pótolni

A mulatós énekes március 3-án jelentette be a nagy hírt: hamarosan unokája születik. MC Hawernek azonban nem volt egyértelmű az öröme, ugyanis a Borsnak elárulta, hogy eddig egyáltalán nem készült a nagypapa szerepre, sőt nehezen is tudta magát elképzelni benne. Szerencsére van még hat hónapja arra, hogy hozzászokjon a gondolathoz. Polgári nevén Koczka Géza a Mokkában beszélt arról, hogy közel 60 évesen most már kezdi elfogadni azt, hogy nagypapa lesz. Olyannyira kezd hozzászokni a nagyszülőség gondolatához, hogy még pocakot is növesztett, bár azt mondta, hogy ez inkább a véletlen műve.

MC Hawer lánya már letett arról, hogy anyuka lesz, mégis most csoda történt (Fotó: Markovics Gábor)

MC Hawer és családja nem számítottak erre a csodára

Az MC Hawer és Tekknő énekese a TV2 reggeli műsorában elárulta, hogy most már nagyon várja azt, hogy nagypapa lehessen, viszont korábban más aggályai is voltak annak, hogy nem gondolt arra, hogy unokája lesz. A népszerű mulatós sztár lánya 32 éves és már több mint három éve együtt él párjával, akivel azt tervezik, hogy összeházasodnak. Azonban a boldog fiatal pár nem mindig számított arra, hogy egyszer szülők lesznek.

„A lányomnak évekig voltak nőgyógyászati problémái, ezért nagyon sokáig reménytelen volt a dolog. Úgyhogy jelenleg még inkább nagyobb az öröm, hogy most sikerült, mert ez teljesen váratlan volt” – mesélt őszintén MC Hawer, akiben korábban kettős érzések voltak azzal kapcsolatban, hogy nagypapa lesz, de ezeket mostanra felváltotta a kitörő öröm. A mulatós énekes elárulta, hogy sajnos nem tudott elég időt tölteni családjával, mert sokat éjszakázott, de unokájára szeretne több figyelmet és szeretet fordítani.

MC Hawer unokája jöttére nem számított, viszont most már nagyon várja a pici születését (Fotó: Knap Zoltán)

A mulatós sztár unokájánál akarja azt bepótolni, amit lányánál elmulasztott

A családunk azért hullott szét 20 évvel ezelőtt, mert egyszerűen nem voltam otthon soha. Mert mindig hétvégén mentünk fellépni, így akkor nem tudtam a családdal lenni, és ez aztán később váláshoz is vezetett. A gyerekeimmel azonban a jó kapcsolat megmaradt. Viszont igyekszem majd minél többször meglátogatni a lányomékat és összecsókolgatni a babát

– vallott őszintén MC Hawer, aki szeretné segíteni lányáékat, amiben csak lehet, így elmondta, hogy szeretne vásárolni nekik például egy olyan babakocsit, amit még ő is elfogadna.