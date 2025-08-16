Sadia Khan, párkapcsolati coach szólalt meg Jay Shetty "On Purpose" című podcastjében. Azt állítja, hogy a megcsalás hátterében a megcsalt fél állhat, éppen azzal, hogy nem figyel a különös jelekre.

A te hibád, hogy megcsalnak? A párkapcsolati coach válaszol Fotó: Freepik - illusztráció

Mielőtt kiakadsz ezen a tanácson, Khan tényleg érdekes gondolatot feszeget. Ahogy a mondás tartja, a tettek beszéljenek. A szakértő emlékeztette a hallgatókat, hogy kulcsfontosságú odafigyelni arra, hogy a másik hogyan viselkedik, mivel a veszélyes viselkedésformák (vagy "red flagek") gyakran már az elején felütik a fejüket.

"Az emberek általában nem hazudnak. Talán füllentenek néha, de a red flageket már megmutatják az első naptól kezdve" - mondta Khan. "...talán az a helyzet, hogy néhányszor már hazugságon kaptad. Ekkor látnod kellett volna, hogy nagyobb hazugságokra is képes-e."

Legtöbbször a párkapcsolatban élők sokkal jobban ismerik egymást mint önmagukat. Khan tanácsa szerint tartsuk ezt észben, amikor hűtlenségre gyanakszunk. "Ha nagyon odafigyelsz a párodra, akkor szinte lehetetlen, hogy kettős életet éljen melletted, anélkül, hogy lebukna" - mondta.

"Szóval ha egy férfi eljön hozzám, mert a párja megcsalta, általában azt mondja nekem, hogy soha nem akadályozta semmiben, akkor engedte el nyaralni, amikor csak akarta, akkor jöhetett haza, amikor csak akarta, és bármit posztolhatott Instagramra, amit csak akart, és mégis megcsalta. Erre csak annyit tudok mondani, hogy mégis min csodálkoznak?" - magyarázta a szakértő.

A másik nem várt jel arra, hogy a párod megcsal, az pár random és ártatlan emoji. A croissant és a lakat alakú emojik talán ártalmatlannak tűnnek, de Paul Jones magánnyomozó szerint sokkal lesújtóbb hírekkel is szolgálhatnak.

"Volt néhány eset, amikor a croissant emojit arra használták, hogy 'reggelizzünk együtt', vagy a boríték emojit arra, hogy 'írj rám, ha szabad vagy'. Ha egyszer-kétszer meglátjuk ezeket, még nem kell gyanakodni, de ha sokkal gyakrabban, főleg ugyanannál az embernél látjuk ezeket megjelenni, különösen az esti órákban, akkor kezdhetünk gyanakodni" - írja a New York Post.