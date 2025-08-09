Ez minden tekintetet vonz: hatalmasat villantott a Szigeten Tücsi

Mint az ismert, augusztus 6-án elkezdődött a Sziget Fesztivál. Az eseményen már fellépett Shawn Mendes, és Nelly Furtado is, de a hátralévő napokban is igazi sztárparádé várható a színpadon.

Hatalmas villantással hívta fel magára a figyelmet Tücsi a Sziget Fesztiválon Fotó: Bánkúti Sándor

Ám a hírességek nem csak a színpadon, hanem a nézőtéren is megjelentek. Hiszen a Sziget Fesztiválra már több magyar sztár is kilátogatott, többek között Rubint Rella vagy éppen Király Viktor és felesége, Király-Virág Anita. Az eseményről természetesen Aryee Claudia Dedei, vagy ahogy sokak számára ismerős Tücsi sem hiányozhatott. A fesztiválon a csinos anyuka egy villantással hívta fel magára a figyelmet, ugyanis egy mélykivágású fekete ruhában jelent, amelyből majd kiesett belőle a hatalmas melle.

Sziget 2025

- írta a fotókhoz Tücsi, aki legjobb barátnőivel ment ki a fesztiválra.

A szexi influenszer szépsége mellett a rajongók sem tudtak el menni szó nélkül. Záporoztak a tűz, valamint a szivecskés emojik is.

„Bájos szépségek” - fogalmazott az egyik kommentelő.

Íme a szexi fotósorozat Tücsiről, és a barátnőiről: