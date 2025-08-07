RETRO RÁDIÓ

Lélegzetelállító koncertet tartott Nelly Furtado a Sziget Fesztiválon - Fotó

Nelly Furtado lett az idei Sziget egyik húzóneve.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.08.07. 21:54
Sziget fesztivál Nelly Furtado koncert

Nelly Furtado a híres portugál‑kanadai popikon, aki a 2000‑es évek elejétől robbant be a köztudatba, és aki mára igazi világsztárrá nőtte ki magát. A Grammy-díjas énekesnő több, mint 20 éve mindig képes megújulni úgy, hogy közben hűen tartja magát a stílusához. Nelly Furtado a 2000‑es évek elején robbant be a köztudatba, most pedig a Sziget Fesztivál második napján, augusztus 7-én is hatalmas tömeg várta a portugál-kanadai popikon fellépését – írja a Bors.

Nelly Furtado a Sziget Fesztivál második napján
Nelly Furtado lett az idei Sziget egyik húzóneve: és noha sokan egy időutazás miatt érkeztek, nosztalgiázni, a ma már 46 éves énekesnő az egybegyűlteknek bizonyította: bizony több van benne, mint egy "valaha volt" popsztár. Még ma is képes hatalmas bulit csinálni, és nem csak a régi szép emlékek hullámain.

Nelly Furtado az az énekes, aki a TikTok-nak köszönhetően teljesen újjászületett. Az utóbbi pár évben a nagy visszatérése ugyanis annak volt köszönhető, hogy két régebbi dalát, a Say it right-ot és a Promiscuous-t is felkapták és teljesen új lendülettel életre keltették a TikTok-on. Tánckihívások, remixek csendültek fel, aminek az lett az eredménye, hogy a fiatalabb korosztály is azonnal beleszeretett az énekesnő munkásságába. A Grammy-díjas énekesnő egy ausztrál fellépése után mesélte, hogy a Z generáció kívülről tudta az összes dalát, ami teljesen lesokkolta őt. Ez volt számára az a pillanat, amikor rájött, hogy a TikTok-nak köszönhetően újjászületett a múltja. Ez pedig elhozta számára a második hullámsikert, ami arra inspirálta őt, hogy új albumot adjon ki. Ekkor jelent meg a 7 című albuma, ami azért is különleges számára, mert Nelly Furtado 21 éves lányával, Nevis-szel dolgozott együtt rajta, aki négy dalt írt, két számban háttér vokált énekelt, és segített a keverésben, a sorrendben és a teljes projektben az énekesnőnek. 
 

 

