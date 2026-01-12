Elhunyt a magyar mulatós zene királya, rajongója magára tetováltatta az arcképét

Ő maga volt a zene – sokan, köztük L.L. Junior és Gáspár Győző – így emlékeztek meg Csóré Béla mulatós zenészről, aki 2021. februárjában hunyt el.

A Csóré Béla dalok a halála után is népszerűek (Fotó: Pexels)

Csóré Béla, a muzsika koronázatlan királya mindössze 53 évet kapott a sorstól, második agyvérzésébe halt bele, a halála előtt kórházba került, altatásban tartották, de életét már nem tudták megmenteni. Bár az állapota az orvosi intézményben javult, már a kezét és a lábát is mozgatta, a negyedik kórházban töltött napon újabb agyvérzést kapott, ami után már nem tudtak rajta segíteni.

Pótolhatatlan űrt hagyott maga után.

Vélhetően ezt az űrt érzik a rajongók is, egyikük ugyanis magára tetováltatta Csóré Béla képmását. Erről a néhai mulatós énekes fia, ifjabb Csóré Béla számolt be egy Facebook-bejegyzésben.

„Akárki csinálta, az Isten áldja meg a kezét, és azt is, aki magára tetováltatta édesapámat”

– hálálkodott Csóré Béla fia, és a végeredményt is megmutatta.

L.L. Junior a Facebookon írt Csóré Béla halála után

A rapper egy érzelmes bejegyzésben búcsúzott a zenésztől, amikor 2021-ben értesült a veszteségről.

„Isten veled, Barátom!

Lezárult egy korszak. Egy igazi Legenda, ikon távozott. Ő maga volt a zene. A 80-as évektől napjainkig. Felejthetetlen dalokkal, amik generációk szívébe íródtak. Szerencsés vagyok, hogy a barátja lehettem. Sokat mulattunk együtt, és mindig kölcsönös tisztelettel voltunk egymás felé. Pár hónappal ezelőtt azt terveztük, hogy megcsináljuk a régi dalait együtt, el is mentünk Burai Krisztiánhoz és felvettünk vagy 4-5 dalát, amit együtt – és külön Burai/Csore/LLJunior – terveztünk kiadni majd, új, 2021-es hangzásban, modern köntösben. Most megígérem nektek, hogy hamarosan jön egy ilyen dal majd. De most teljesen magam alatt vagyok, és nem értem, hogy ilyen fiatalon (53!) és ilyen gyorsan hogy mehetett el! Szótlan vagyok és nehéz, keserű a szívem! Isten veled, hékám! Nem felejtünk soha!”

– írta akkor megtörten L.L. Junior.