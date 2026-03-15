Óriási ukrán zászló tűnt fel az ukrajnapárti Tisza-felvonuláson

A Tisza Párt Nemzeti menet néven meghirdettek felvonulásán egy nagy méretű ukrán zászlót lehetett látni. A szervezők tájékoztatása szerint a menet 14 órakor indult a budapesti Deák Ferenc térről a Hősök tere felé.

Hatalmas ukrán zászló virít a Tisza nemzeti menetén

Úgy tűnik a jelenlévők nem is titkolják ukránpárti szándékaikat, ahogy az a helyszínen készült fotókon is jól látható.

Orbán Viktor miniszterelnök ezzel szemben a március 15-ei Békemeneten tartott beszédében ismét egyértelművé tette, hogy neki Magyarország, a magyar emberek az elsők, szemben azzal a Magyar Péterrel, akit Brüsszel fizet, Brüsszel irányít, és aki Brüsszel minden parancsát gondolkodás nélkül hajtja végre. Pont ezért nem lep meg senkit, hogy Magyar Péter mindenben támogatná Kijevet. Abban is, hogy az Európai Unió súlyos eurómilliárdokat küldjön Ukrajnának a magyarok kárára, és abban is, hogy magyar fiatalokat vigyenek a frontra.