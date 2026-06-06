Elesett az M7-es autópálya, több kilométeres a torlódás
Az 54-es kilométernél a belső sávot lezárták.
Baleset történt az M7-es autópályán a Balaton felé vezető oldalon, Pákozd térségében. Az 54-es kilométernél a belső sávot lezárták. A torlódás 5 kilométert meghaladó - közölte honlapján az Útinform.
Baleset miatt torlódik a forgalom az M7-es autópályán
A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint két autó ütközött, a járművekben összesen négyen utaztak. A székesfehérvári hivatásos tűzoltók a helyszínelést követően megszüntetik a forgalmi akadályt.
Korábban az M7-es autópálya határ felé vezető oldalán, Érd térségében is baleset történt. A 18-as km-nél megszűnt ugyan a sávzárás, de torlódás lassan oszlik fel - írja az MTI.
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