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Elesett az M7-es autópálya, több kilométeres a torlódás

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Az 54-es kilométernél a belső sávot lezárták.

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Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.06.06. 14:45
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Baleset történt az M7-es autópályán a Balaton felé vezető oldalon, Pákozd térségében. Az 54-es kilométernél a belső sávot lezárták. A torlódás 5 kilométert meghaladó - közölte honlapján az Útinform.

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Baleset miatt torlódik a forgalom az M7-es autópályán/ Fotó: Kathy / Illusztráció/Unsplash

Baleset miatt torlódik a forgalom az M7-es autópályán

A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint két autó ütközött, a járművekben összesen négyen utaztak. A székesfehérvári hivatásos tűzoltók a helyszínelést követően megszüntetik a forgalmi akadályt.

Korábban az M7-es autópálya határ felé vezető oldalán, Érd térségében is baleset történt. A 18-as km-nél megszűnt ugyan a sávzárás, de torlódás lassan oszlik fel - írja az MTI.

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