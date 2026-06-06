RETRO RÁDIÓ

Ez most komoly?! Elballagott Curtis kisfia

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Különleges fotót osztott meg a rapper. A képen feleségével, és kisfiával látható Curtis.

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Szerző: B.P.
Létrehozva: 2026.06.06. 13:05
rapper Barnai Judit Curtis

Elképesztő, hogy szalad az idő! Szinte még csak most írtak az újságok arról, hogy Széki Attila, azaz Curtis apuka lett, a rapper pedig most arról posztolt az Instagram-oldalán, hogy elballagott a kisfia az oviból!

Curtis kisfia elballagott az oviból
Curtis kisfia elballagott az oviból (Fotó: Máté Krisztián / metropol)

Curtis kisfia, Doni a nyáron lesz 7 éves

Ovis ballagás. Irány a suli, kisfiam!

– írta az Instagram-oldalán megosztott kép mellé a rapper. A fotón az augusztus 4-én 7. születésnapját ünneplő Doni, Curtis kisfia, illetve a rapper felesége, Barnai Judit látható.

A nem mindennapi fotót ITT tudod megtekinteni.

 

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