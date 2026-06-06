Ez most komoly?! Elballagott Curtis kisfia
Különleges fotót osztott meg a rapper. A képen feleségével, és kisfiával látható Curtis.
Elképesztő, hogy szalad az idő! Szinte még csak most írtak az újságok arról, hogy Széki Attila, azaz Curtis apuka lett, a rapper pedig most arról posztolt az Instagram-oldalán, hogy elballagott a kisfia az oviból!
Curtis kisfia, Doni a nyáron lesz 7 éves
Ovis ballagás. Irány a suli, kisfiam!
– írta az Instagram-oldalán megosztott kép mellé a rapper. A fotón az augusztus 4-én 7. születésnapját ünneplő Doni, Curtis kisfia, illetve a rapper felesége, Barnai Judit látható.
A nem mindennapi fotót ITT tudod megtekinteni.
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