Ez most komoly?! Elballagott Curtis kisfia

Elképesztő, hogy szalad az idő! Szinte még csak most írtak az újságok arról, hogy Széki Attila, azaz Curtis apuka lett, a rapper pedig most arról posztolt az Instagram-oldalán, hogy elballagott a kisfia az oviból!

Curtis kisfia elballagott az oviból (Fotó: Máté Krisztián / metropol)

Curtis kisfia, Doni a nyáron lesz 7 éves

Ovis ballagás. Irány a suli, kisfiam!

– írta az Instagram-oldalán megosztott kép mellé a rapper. A fotón az augusztus 4-én 7. születésnapját ünneplő Doni, Curtis kisfia, illetve a rapper felesége, Barnai Judit látható.

A nem mindennapi fotót ITT tudod megtekinteni.