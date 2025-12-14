Elolvadsz, ahogy Curtis kisfia és kutyája egymásba kapaszkodik - Fotó

Curtis, az ismert rapper és közéleti személyiség Instagram-oldalán ezúttal nem a zenére, nem is egy fellépésre, de még csak nem is egy vitára került a fókusz: hanem egy meghitt, családi pillanat. A posztban egy fotó szerepel, amelyen kisfia és a család négylábú kedvence ölelkezve alszanak az ágyban, nyugalmat és szeretetet sugározva.

Curtis megmutatta cuki kisfiát / Fotó: MW

A meghitt képhez Curtis egy szívecske és egy meghatódót arcú emotikont fűzött, amellyel a fia iránti rajongását fejezte ki. A kommentekből kiderül, hogy a rajongók egyenesen imádták a szeretetteljes jelenetet. Ami nem is csoda, hiszen ezek a pillanatok mutatják meg igazán, milyen fontos a család a rapper életében.

Curtis korábban több alkalommal is megmutatta már a rajongóinak, mennyire szereti kisfiát: közös focimeccs-látogatásuk nagy visszhangot kapott, amikor a rapper a négyéves gyermeket elvitte egy Újpest–Ferencváros mérkőzésre. S több más apa-fia programról is osztott meg korábban képeket és gondolatokat Instagram-oldalán.

Az ilyen meghitt családi fotók ritkán láthatók hírességek gyermekéről, ezért különösen értékesek a követők számára, hiszen ezekben a képekben nem a show, nem az üzlet vagy a rivaldafény számít, hanem az egyszerű, mindennapi szeretet és biztonság, amit egy gyerek és kedvenc állata egymás mellett, ölelkezve sugároz.

Íme Curtis kisfia, Doni