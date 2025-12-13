Radics Gigi és Curtis vadiúj dallal érkezett a Háborúellenes Gyűlésre

Az eddigi Háborúellenes Gyűléseken már megszokott, hogy Radics Gigi és Curtis előadják a csodálatosan feldolgozott Szabadság vándorai című Denjén Ferenc dalt, azonban most mindenkit megleptek legújabb dalukkal.

Radics Gigi a Háborúellenes Gyűlésen. Fotó: MW

Meglepetés a mohácsi Háborúellenes Gyűlésen

Az Elindultam szép hazámból című magyar népdalt dolgozta fel Radics Gigi és Curtis.

Remélem, nem túlzok, ha azt mondom, hogy az egyik legszebb népdalunk feldolgozását hallhattuk. Ez gyönyörű volt

– mondta a Háborúellenes Gyűlés színpadján Rákay Philip.

A Szabadság Vándorai című sláger sem maradhatott el, de a közönség most még egy plusz dalt is kapott, mivel először hallhatták élőben ezt a nagyszerű feldolgozást.

Curtis és Radics Gigi mindig feldobják a hangulatot (Fotó: MW)

Nem mindennapira sikerült a feldolgozás

A népszerű népdal méltó átdolgozást kapott a két nagyszerű énekes által. Radics Gigi a csillagokat is leénekelte, Curtis rapbetéte pedig hozta azt a színvonalat, amit tőle már megszokhattunk. A két énekes eddig sem okozott csalódást, de most új szintre emelté az elvárásokat is.

A dal üzenete szívszorító, mégis gyönyörű, hiszen fájdalmas őszinteséggel mutatja meg, milyen az, amikor valaki kénytelen elhagyni a hazáját, mert az már nem jelent számára biztonságot.

Egy nagyon szép népdalt kaptunk meg Gigivel, hogy gondoljuk újra. Eleve a mondanivalója az eredeti dalnak is pont arról szól, hogy el kell hagynia valakinek a hazáját, mert már nem biztonságos, és azzal a honvággyal, ami felgyülemlik benne, hogyan birkózik meg, és éppen mik kavarognak a lelkében, a szívében. Írtam hozzá egy rapbetétet, mint a többihez is

– mondta a Borsnak Curtis.

Curtisnek könnyen ment a dalszövegírás

A rapper számára alapvetően sem okoz nehézséget a dalszövegírás, ám ennél a dalnál szinte maguktól jöttek a sorok – mintha az érzések vezették volna az ujjait.

"Az, hogy megvan a gerince a szövegnek, az nekem nagyon segít abban, hogy mi legyen a folytatása az én szövegemnek. Ezek gyönyörű dalok, gyönyörű sorok, igazából tényleg könnyen megvan. Alapból, ha nulláról kell írnom egy dalt, az is könnyen megvan, nemhogy így, hogy van már miből kiindulni. Ebben is Sárközi Lali hegedül, Gigi meg olyat énekel, hogy kisüt a nap."