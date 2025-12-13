Ez a szívekig hatolt: Miklósa Erika a békéért énekelt a Háborúellenes Gyűlésen

Miklósa Erika egy kerekasztal beszélgetésben vett részt a negyedik Háborúellenes Gyűlésen. Itt azt érezte, hogy a legjobban saját tehetségével tudná a béke hangját közvetíteni.

Háborúellenes Gyűlés Mohácson: Miklósa Erika leénekelte a csillagokat

Az anyai ágon vajdasági származású énekesnő pontosan tudja, milyen borzalmas testközelből figyelni a háború borzalmait, hiszen már fiatal felnőtt volt a délszláv háború idején.

Teljesen megijedve, megilletődve néztük ezt az egész történetet, ahogy a rokonságból szétszéledtek, és még jó, hogy életben maradtak, és tudtak menekülni...

- mondta el őszintén Miklósa Erika.

Amikor Szabó Zsófi a béke lehetőségéről beszélt, mivel közeleg advent harmadik vasárnapja, Erika egy dallal szeretett volna válaszolni, mert szerinte maga a művészet is a békével egyenlő.

