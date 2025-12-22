- Németh Szilárd nem kertelt: Akiknek van egy marék eszük, tudják, a béke az egyetlen megoldás
„Hú, az nagyon vad volt” – lagziba hívták Orbán Viktort
A Háborúellenes Gyűlés kulisszái mögött sztorizott a kormányfő.
Hatalmas siker volt a szombati szegedi Háborúellenes Gyűlés, ahol a miniszterelnök érdeklődésére a következő válasz érkezett: még a csilláron is lógnak. Orbán Viktor a Facebook-oldalán osztott meg egy 2 perces kulisszák mögötti videót, melyben egy gyimesfelsőloki lagzimeghívásról is beszélt a miniszterelnök. „Hú, az nagyon vad volt” – fogalmazott.
Ez keményebb volt, mint egy gyimesi lagzi
– összegzett Orbán Viktor a közösségi oldalán.
Nézd meg a videót, melyben többek közt Curtis is feltűnik!
Nézd meg a szegedi Háborúellenes Gyűlés teljes felvételét!
