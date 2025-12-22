RETRO RÁDIÓ

„Hú, az nagyon vad volt” – lagziba hívták Orbán Viktort

A Háborúellenes Gyűlés kulisszái mögött sztorizott a kormányfő.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.12.22. 09:09
Háborúellenes Gyűlés montázs Orbán Viktor

Hatalmas siker volt a szombati szegedi Háborúellenes Gyűlés, ahol a miniszterelnök érdeklődésére a következő válasz érkezett: még a csilláron is lógnak. Orbán Viktor a Facebook-oldalán osztott meg egy 2 perces kulisszák mögötti videót, melyben egy gyimesfelsőloki lagzimeghívásról is beszélt a miniszterelnök. „Hú, az nagyon vad volt”  – fogalmazott.

Háborúellenes Gyűlés Szegeden – Orbán Viktor 12.20 Szeged
(Fotó: mw)

Ez keményebb volt, mint egy gyimesi lagzi 

– összegzett Orbán Viktor a közösségi oldalán.

Nézd meg a videót, melyben többek közt Curtis is feltűnik!

Nézd meg a szegedi Háborúellenes Gyűlés teljes felvételét!


 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
