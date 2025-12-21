A minap megrendezésre került az év utolsó Háborúellenes Gyűlése, amelyhez a helyszínt ezúttal Szeged szolgáltatta. Az eseményen rengetegen vettek részt, köztük Orbán Viktor miniszterelnök is színpadra lépett, aki nemrég a rendezvénnyel kapcsolatban osztott meg egy videót a közösségi oldalán.

Ezt írta nemrég Orbán Viktor / Fotó: mw

Nagy bejelentést tett Orbán Viktor

Megváltoztatjuk a magyarok sorsát. Én erre vállalkoztam!

- jelentette ki Orbán Viktor Facebookon.

Mutatjuk a videót!