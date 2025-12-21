- "Mindenkinek látom a szemében a hazaszeretetet" - Ezt mondta el a Háborúellenes Gyűlésről Schóbert Norbert Jr.
Orbán Viktor: Megváltoztatjuk a magyarok sorsát
Nagy bejelentést tett a közösségi oldalán Orbán Viktor.
A minap megrendezésre került az év utolsó Háborúellenes Gyűlése, amelyhez a helyszínt ezúttal Szeged szolgáltatta. Az eseményen rengetegen vettek részt, köztük Orbán Viktor miniszterelnök is színpadra lépett, aki nemrég a rendezvénnyel kapcsolatban osztott meg egy videót a közösségi oldalán.
Megváltoztatjuk a magyarok sorsát. Én erre vállalkoztam!
- jelentette ki Orbán Viktor Facebookon.
Mutatjuk a videót!
