Sokkoló vallomás látott napvilágot: Galla Miklós őszintén beszélt a gyilkos kórral vívott harcáról!

Galla Miklós a hazai abszurd humor élő legendája, a L’art pour l’art Társulat és a Holló Színház alapítója, akinek különc zsenialitása mögött mindig is egy érzékeny lélek lakozott. Most, hogy a hírek szerint több betegséggel is az orvosok felügyeletére szorul, egy különleges antikváriumi lelet hozta lázba a közvéleményt: a „Jé, Galla is ember!” című önéletrajzi kötetben bukkantunk rá a döbbenetes igazságra. Ez a könyv évekkel ezelőtt íródott, de a benne rejlő sorok ma, a kórházi ágyon fekve válnak igazán aktuálissá. Ebben a cikkben feltárjuk, mi zajlik valójában a humorista fejében, miért utasítja el a modern világ vívmányait, és milyen sötét családi örökséggel kellett már korábban is szembenéznie.

Galla Miklós és a mobilmentes magány: miért nincs nála soha telefon?

A digitális világban szinte hihetetlen, hogy valaki teljesen elszigetelje magát a hordozható technológiától, de a művész számára ez a döntés nem hóbort, hanem a túlélés záloga. Korábban alkotótársa, Laár András is értetlenül állt a jelenség előtt, furcsállva, hogy barátja és kollégája elérhetetlen az utcán vagy a bajban, de Galla belső világában ennek komoly oka van:

A telefon csak a házban van bevezetve, mobilt nem használok. Zsibbad tőle a fejem, még akkor is, ha valaki más mellettem használja egy autóban. Nem hiányzik, eddig egy fellépésem sem maradt el a mobil hiánya miatt, aki akar e-mailben el tud érni.

Ez az őszinte vallomás rávilágít arra, hogy a művész számára a szabadság mindennél előbbre való, még akkor is ha barátok és kollégák aggódnak érte nap, mint nap.

Drámai küzdelem a kórral: a múlt sötét árnyai a jelenben

A jelenlegi hírek szerint Galla Miklós több betegséggel is küzd a kórházi falak között, ami mély aggodalmat kelt mindenkiben, aki szereti a fanyar humorát. Az önéletrajzi kötetben azonban egy olyan régi, megrázó küzdelemről is vallott, amelyről eddig kevesen tudtak: egy daganatos betegségről, amely egyszer már majdnem kettétörte az életét. A családi tragédiák emléke és a gyermekkori félelmek ekkor váltak valósággá számára, de a művész már akkor is megmutatta, mekkora lelkierővel rendelkezik a legsötétebb órákban.

Gyerekkoromban gyakori téma volt, hogy anyai nagyapám tüdőrákos lett, és meghalt. Most meg itt fekszem egy daganatos betegséggel. Egész addigi életem, a sikerek, minden átértékelődött. Pokolian fájt a műtét. Ez évekkel ezelőtt történt és gyógyultnak nyilvánítottak, azt mondták: valószínűbb, hogy más betegséget kapok, mint hogy a régi visszajöjjön.

Bár ezek a megrázó sorok évekkel ezelőtt születtek, ma is sokkolják a közönséget: sajnos az orvosok akkori szavai beigazolódtak, és a humorista ismét kihívások elé került. Galla Miklós tehát most egy nagy csatát vív, de ahogy a múltbéli vallomásai is mutatják, ő egy igazi túlélő, aki a legnehezebb helyzetekben is képes győzedelmeskedni. Bízunk benne, hogy a népszerű nevettető hamarosan teljesen felépül, és újra a tőle megszokott abszurd humorral és energiával tér vissza közénk.