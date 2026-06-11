Döbbenetes felvételen, ahogy a medencébe esik a kétéves kislány – Egy pillanaton múlt a tragédia

Medencébe esett egy kislány, édesapja mentette meg az életét. A balesetről készült felvételeket a közösségi médiában is megosztotta, hogy felhívja a szülők figyelmét.

A medencébe esett kislány balesetéről készült felvételt okítással hozta nyilvánosságra az édesapa

Fotó: Képünk illusztráció: Unsplash

Medencébe esett a kislány, majdnem tragédia lett a vége

Minden szülő egyetért azzal, hogy gyermeke az életének legnagyobb kincse, s elvesztése pedig a legnagyobb félelme. Mindent megtesznek annak érdekében, hogy minden rossztól megóvják őket, de sok esetben sajnos nem tudják kijátszani a sors bűnös kezét. Egy édesapa is megtapasztalta, milyen az, ha hirtelen bekövetkezik a váratlan: Keoki „Stephan” Silva egy medence mellett ült, amikor kislánya a vízbe esett, miután elvesztette az egyensúlyát.

Az édesapa az Instagramon osztotta meg az esetről készült felvételt, amelyen látszik, ahogy a majdnem kétéves kislány, Aria játék közben megcsúszik, majd fejjel előre zuhan a medencébe. A videó szerint Aria a medence szélén térdelt, amikor elvesztette az egyensúlyát, majd pillanatok alatt a víz alá került. Szerencsére az édesapa ott volt a közelben, így azonnal a gyermeke után nyúlt, és kihúzta a medencéből, majd biztonságba helyezte.

„A dolgok egy szempillantás alatt megváltozhatnak. A kislányom annyira izgatott volt, hogy kint lehet, és erre a tekintetre nemet mondani szinte lehetetlen. A délután nyugodt és tökéletes volt – közben a fiamat figyeltem a kamerán, és a perifériás látásomban figyeltem őt is” – írta Silva az Instagram-bejegyzésében, majd hozzátette, hogy Aria ezután elvesztette az egyensúlyát, majd pillanatok alatt eltűnt a vízben. „Az adrenalin villámcsapásként jött. Hála istennek egy apa reflexei olyanok, mint egy nindzsáé. Másodpercek alatt már a karomban volt, biztonságban.”

Kérdések merültek fel az apa felelősségével kapcsolatban

Silva elmondta, hogy Aria úgy tartotta vissza a levegőt, mint egy bajnok, emiatt végül nem nyelt vizet. Azután, hogy a sokk elmúlt, Aria úgy ment vissza játszani, mintha mi sem történt volna.

Silva hangsúlyozta, hogy ő a „biztonságos kockázatvállalást” tartja előnyben: „Hiszek abban, hogy a gyerekeknek biztonságos keretek között engedni kell veszélyes dolgokat is. Minél fiatalabban találkoznak valós kockázatokkal, annál tudatosabbak és felkészültebbek lesznek.”