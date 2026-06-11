Döbbenetes felvételen, ahogy a medencébe esik a kétéves kislány – Egy pillanaton múlt a tragédia
Az édesapa megosztotta az esetről készült felvételek. A medencébe esett kislány szerencsére megúszta a balesetet.
Medencébe esett egy kislány, édesapja mentette meg az életét. A balesetről készült felvételeket a közösségi médiában is megosztotta, hogy felhívja a szülők figyelmét.
Medencébe esett a kislány, majdnem tragédia lett a vége
Minden szülő egyetért azzal, hogy gyermeke az életének legnagyobb kincse, s elvesztése pedig a legnagyobb félelme. Mindent megtesznek annak érdekében, hogy minden rossztól megóvják őket, de sok esetben sajnos nem tudják kijátszani a sors bűnös kezét. Egy édesapa is megtapasztalta, milyen az, ha hirtelen bekövetkezik a váratlan: Keoki „Stephan” Silva egy medence mellett ült, amikor kislánya a vízbe esett, miután elvesztette az egyensúlyát.
Az édesapa az Instagramon osztotta meg az esetről készült felvételt, amelyen látszik, ahogy a majdnem kétéves kislány, Aria játék közben megcsúszik, majd fejjel előre zuhan a medencébe. A videó szerint Aria a medence szélén térdelt, amikor elvesztette az egyensúlyát, majd pillanatok alatt a víz alá került. Szerencsére az édesapa ott volt a közelben, így azonnal a gyermeke után nyúlt, és kihúzta a medencéből, majd biztonságba helyezte.
„A dolgok egy szempillantás alatt megváltozhatnak. A kislányom annyira izgatott volt, hogy kint lehet, és erre a tekintetre nemet mondani szinte lehetetlen. A délután nyugodt és tökéletes volt – közben a fiamat figyeltem a kamerán, és a perifériás látásomban figyeltem őt is” – írta Silva az Instagram-bejegyzésében, majd hozzátette, hogy Aria ezután elvesztette az egyensúlyát, majd pillanatok alatt eltűnt a vízben. „Az adrenalin villámcsapásként jött. Hála istennek egy apa reflexei olyanok, mint egy nindzsáé. Másodpercek alatt már a karomban volt, biztonságban.”
Kérdések merültek fel az apa felelősségével kapcsolatban
Silva elmondta, hogy Aria úgy tartotta vissza a levegőt, mint egy bajnok, emiatt végül nem nyelt vizet. Azután, hogy a sokk elmúlt, Aria úgy ment vissza játszani, mintha mi sem történt volna.
Silva hangsúlyozta, hogy ő a „biztonságos kockázatvállalást” tartja előnyben: „Hiszek abban, hogy a gyerekeknek biztonságos keretek között engedni kell veszélyes dolgokat is. Minél fiatalabban találkoznak valós kockázatokkal, annál tudatosabbak és felkészültebbek lesznek.”
Az édesapa felelősségével kapcsolatban kérdések merültek fel, hogy egy ilyen pici gyermek miért van egyedül a medence mellett, de Silva erre is választ adott. „Tudom, hogy sokan felteszik majd a kérdést, miért van ilyen fiatal gyerek a medence közelében… de pontosan ezért. Én ott vagyok mellette, folyamatos felügyelettel.”
Bízik abban, hogy a felvételek segíthetnek más szülőknek
Az édesapa a Today.com-nak nyilatkozott, ahol elmondta, mi állt a felvétel megosztásának hátterében. Mint mondja, szerinte ezek azok a helyzetek, amelyek bárkivel előfordulhatnak. „Ezek a dolgok mindannyiunkkal előfordulhatnak, még a legfigyelmesebb szülőkkel is. Egy pillanatnyi figyelemkiesés, egy beszélgetés – és máris megtörténhet a baj.”
Reméli, hogy a videó segíthet más szülőknek: „Ha ez a felvétel akár egyetlen családot is megóv egy tragédiától, már megérte megosztani” – áll a PEOPLE cikkében.
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