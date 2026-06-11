Nem vették észre, hogy lenyelt egy tárgyat – Nem sokkal később életét vesztette a tinédzser

Lenyelt tárgy miatti szövődmény okozta egy 18 éves tinédzser lány halálát. A tragédia elkerülhető lett volna, ha figyelembe veszik a fiatal panaszait, illetve, ha időben megkezdik a kezelését.

Lenyelt tárgy miatt vesztette az életét, a szövődményekre nem figyeltek megfelelően az orvosok

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Lenyelt tárgy okozott szövődményeket a fiatal lánynál

Egy 18 éves lány életét vesztette azután, hogy egy általa lenyelt tárgy szövődményeket okozott. A vizsgálatok alapján kiderült, hogy meg tudták volna menteni az életét. Az áldozat Natalia Cestaro (akit csak Taliként hívtak), egy pszichiátriai intézmény, a brit Caludon Centre betege volt, ahol több mentális problémával is kezelték: többek között autizmussal és érzelmileg instabil személyiségzavarral.

Tali korábban is nyelt már le idegen tárgyakat

2023 szeptemberében egy ilyen eset miatt endoszkópos beavatkozás segítségével távolították el a lenyelt tárgyat. Az orvosok akkor felvetették, hogy a gyomor fala megsérülhetett, azonban ennek ellenére sem tettek megfelelő lépéseket. Tali állapota romlani kezdett, egyre nagyobb fájdalmakra panaszkodott.

Képalkotóvizsgálatot terveztek az orvosok, amit nem sikerült időben elvégezni, és az állapotát sem jelezték a sebészek felé. Mire felismerték Tali gyomrának perforációját, valamint az ebből kialakult vérmérgezést, a fiatal lány életét már nem lehetett megmenteni. Tali 2023 novemberében vesztette életét.

Beismerte az intézmény, hogy hibázott

A vizsgálat során az egészségügyi intézmény elismerte, hogy a fiatal lány életben maradhatott volna, ha időben megkapja a megfelelő kezeléseket. Tali családja így fogalmazott a fiatal lány halálával kapcsolatban: „Tali olyan űrt hagyott maga után a családunkban, amit soha nem lehet betölteni. Hálásak vagyunk a közös időért, amit ezzel a vidám és szenvedélyes lánnyal tölthettünk, de örökre összetörtek vagyunk, hogy ilyen rövid ideig lehetett velünk.” Hozzátették:

Bár Tali már nincs köztünk, öröksége tovább él három ember életében, akiken szervadományozásával segített. Reméljük, hogy a történtekből levont tanulságok megakadályozzák, hogy más családdal is hasonló tragédia történjen.

Halottkémi vizsgálat megállapította, hogy Tali halálának oka orvosi mulasztás miatt következett be a késlekedő diagnosztika és az utókezelés hiányában. Kiemelték, hogy kommunikációs problémák voltak a mentális és fizikai ellátást végző szakosztályok között.