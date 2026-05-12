Ollót hagytak a hasában - A nőnek iszonyú fájdalmai voltak a műtét után

Egy 53 éves nő 2025. október 25-én hasplasztikán, közismert nevén hasfalplasztikán esett át egy olaszországi, nápolyi magánklinikán. Amikor kiengedték a kórházból és visszatért szülei házába, azonnal fájdalmat érzett. Kiderült, hogy a hasplasztika után a sebész egy ollót hagyott a hasában.

Ollóval a hasában küldték haza a hasplasztika után

A páciens elmondása szerint a beavatkozás után fájdalmakat kezdett érezni, sőt, el is ájult. Ezután úgy döntött, hogy felhívja a segélyhívót, ahol azt tanácsolták neki, hogy azonnal menjen be a kórházba. A nő felkereste a sebészét is, aki a műtétet végezte, azonban az orvos úgy vélte, hogy a panaszok csupán a beavatkozás természetes velejárói. Vizsgálatokat rendelt el, amelyek kimutatták, hogy fertőzése van, majd antibiotikum-kúrát írt elő neki. Azonban az állapota nem javult.

Hét hónappal később, május 7-én a páciens úgy döntött, hogy diagnosztikai vizsgálatot végeztet egy másik nápolyi központban. A vizsgálat során kiderült, hogy egy műtéti olló maradt a hasüregében.

Az olasz Cronache della Campania hírportál egy rendőrségi feljelentésre hivatkozva arról számolt be, hogy a központ orvosa állítólag a műtétet végző sebészt értesítette, ahelyett, hogy a beteget sürgősségi beavatkozásra kórházba utalta volna. Miután a sebész értesült az esetről, állítólag felvette a kapcsolatot a beteggel, és azt javasolta neki, hogy a magánklinikán végeztesse el a műtétet az olló eltávolítására.

A Cronache della Campania által áttekintett rendőrségi feljelentés szerint a beteg ezt elutasította. Jelenleg jogi képviselete van, és a Domenico Caliendo Alapítvány támogatását élvezi. A nőt hamarosan megműtik, hogy eltávolítsák a benne maradt ollót.

Nevét nem hozták nyilvánosságra – számolt be róla a People.