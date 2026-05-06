RETRO RÁDIÓ

Az egész életem lepergett előttem – három műtétet is végrehajtottak a nőn

Aggasztó betegségre figyelmeztet a nő. A műtétek után megvan a következő 10 évre a programja.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.05.06. 11:00
vizsgálat műtét vastagbélrák daganat

Az angliai Cheshire-ben található Runcornból származó 54 éves anyuka, Natalie Hushin eleinte azt hitte, hogy a puffadása és a gyomorpanaszai a menopauza jelei, ám a tünetek hamarosan furcsává és szokatlanná váltak. Végül 10 és fél órás műtétre volt szüksége, hogy túlélje a betegséget.

Műtét várt az édesanyára a sokkoló diagnózis után
Műtét várt az édesanyára a sokkoló diagnózis után (Fotó: Unsplash.com – Képünk illusztráció)

10 és fél óráig tartott a műtét – lesújtó diagnózist kapott az édesanya

Amikor az 54 éves nőnek nehézséget okozott a mosdóba járás, majd pedig vér jelent meg a székletében, úgy döntött, hogy felkeresi a háziorvosát, aki végül kolonoszkópiára utalta. A vizsgálat során daganatokat azonosítottak Natalie vastagbelében, és néhány héttel később vastagbélrákot diagnosztizáltak nála.

„Egyszerűen összeomlottam. Képtelen voltam elhinni, összetört a szívem, és rettegés fogott el. Minden lehetséges érzelmet átéltem, az egész életem leperegett a szemem előtt” – emlékezett vissza a diagnózist követő pillanatokra Natalie.

Az édesanyának egy 10 és fél órás műtéten kellett átesnie a daganat eltávolítása érdekében, amelyet hat kemoterápiás kezelés követett. A kezelés 2025 szeptemberében kezdődött, ám decemberben egy PET-vizsgálat 1 cm-es daganatot mutatott ki a nő májának szélén. A szakorvosok ezért májablációt terveztek a daganat eltávolítására ez év februárjában. Csakhogy a műtét időpontjában nem került sor a beavatkozásra. Márciusban pedig egy MRI-vizsgálat kimutatta, hogy a daganat 3,5 cm-re nőtt, ezért Natalie-n májreszekciót hajtottak végre a daganat eltávolítása érdekében.

Natalie rákját szerencsére korán felismerték, és miután végül elvégezték a májreszekciót, megkapta a kezelést, amellyel legyőzhette a betegséget. Azonban az édesanyának 10 éven át három havonta vizsgálatokon kell részt vennie, hogy nyomon kövessék az állapotát – számolt be róla a Mirror.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu