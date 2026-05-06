Az egész életem lepergett előttem – három műtétet is végrehajtottak a nőn

Az angliai Cheshire-ben található Runcornból származó 54 éves anyuka, Natalie Hushin eleinte azt hitte, hogy a puffadása és a gyomorpanaszai a menopauza jelei, ám a tünetek hamarosan furcsává és szokatlanná váltak. Végül 10 és fél órás műtétre volt szüksége, hogy túlélje a betegséget.

Műtét várt az édesanyára a sokkoló diagnózis után (Fotó: Unsplash.com – Képünk illusztráció)

10 és fél óráig tartott a műtét – lesújtó diagnózist kapott az édesanya

Amikor az 54 éves nőnek nehézséget okozott a mosdóba járás, majd pedig vér jelent meg a székletében, úgy döntött, hogy felkeresi a háziorvosát, aki végül kolonoszkópiára utalta. A vizsgálat során daganatokat azonosítottak Natalie vastagbelében, és néhány héttel később vastagbélrákot diagnosztizáltak nála.

„Egyszerűen összeomlottam. Képtelen voltam elhinni, összetört a szívem, és rettegés fogott el. Minden lehetséges érzelmet átéltem, az egész életem leperegett a szemem előtt” – emlékezett vissza a diagnózist követő pillanatokra Natalie.

Az édesanyának egy 10 és fél órás műtéten kellett átesnie a daganat eltávolítása érdekében, amelyet hat kemoterápiás kezelés követett. A kezelés 2025 szeptemberében kezdődött, ám decemberben egy PET-vizsgálat 1 cm-es daganatot mutatott ki a nő májának szélén. A szakorvosok ezért májablációt terveztek a daganat eltávolítására ez év februárjában. Csakhogy a műtét időpontjában nem került sor a beavatkozásra. Márciusban pedig egy MRI-vizsgálat kimutatta, hogy a daganat 3,5 cm-re nőtt, ezért Natalie-n májreszekciót hajtottak végre a daganat eltávolítása érdekében.

Natalie rákját szerencsére korán felismerték, és miután végül elvégezték a májreszekciót, megkapta a kezelést, amellyel legyőzhette a betegséget. Azonban az édesanyának 10 éven át három havonta vizsgálatokon kell részt vennie, hogy nyomon kövessék az állapotát – számolt be róla a Mirror.