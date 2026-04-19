Azt hitte a hamburger a hibás – halálos daganattal küzdött

Kerry Hatrill, a 49 éves londoni nő eleinte nem tulajdonított nagy jelentőséget a figyelmeztető jeleknek. Amikor nyálkát és halvány rózsaszín csíkokat vett észre a toalettpapíron, még orvoshoz is fordult, de az első vizsgálatok nem mutattak ki rendellenességet – nem vették észre a halálos daganatot.

A legrosszabb rémálom vált valósággá: daganatot találtak nála

Az ezt követő hetekben azonban újabb tünetek jelentkeztek: tartós puffadás, megváltozott székelési szokások és állandó inger.

A székletem ceruzavékonnyá vált, és gyakran éreztem, hogy mennem kell, de nem tudtam

– mondta Kerry.

Havonta néhányszor éles fájdalmat éreztem a végbéltájékon, és extrém fáradtsággal küzdöttem. Amikor egy este nyálkát és rózsaszín csíkokat láttam törlés után, azt hittem, előző este valami rosszat ettem.

Nem gondolt daganatra, a hamburgert gyanúsította

„Egy hamburgert és sült krumplit ettem. Visszagondolva, a tüneteimet a perimenopauzára, a menstruációs ciklusomra vagy egyszerűen az öregedésre fogtam.”

A fordulópont 2024 áprilisában jött el, amikor erősebb vérzést tapasztalt, és ismét orvoshoz fordult. További vizsgálatok vérszegénységet mutattak ki, ezért sürgősen vastagbéltükrözésre küldték. Az orvosok egy kisebb narancs méretű daganatot találtak a végbelében. Egy hónappal később megérkezett a diagnózis: harmadik stádiumú végbélrák.

Már előtte jelezték, hogy akár rák is lehet, így amikor megkaptam a hivatalos diagnózist, felkészültnek éreztem magam

– mondta.

Nyugodt voltam, és kérdésekkel készültem. A mellettem lévő nővér azt hitte, sokkot kaptam, de nem így volt. Csak azt akartam, hogy eltávolítsák a daganatot, és meggyógyuljak.

Bár a kolonoszkópia alatt még halálra rémült, addigra már másként tekintett a helyzetre.

„A vizsgálat alatt nagyon féltettem az életem, de mire megkaptam a diagnózist, már feldolgoztam a lehetőséget, és nem tekintettem halálos ítéletnek. Azt mondták, kezelhető, és ez megnyugtatott.”

Kerry kemény kezeléseken ment keresztül: négy kemoterápiás ciklus, majd 25 sugárkezelés és további gyógyszeres terápia következett. Tavaly februárban egy nagy műtéttel eltávolították a daganatot. A legnehezebb pillanatnak nem is a műtét számított, hanem amikor el kellett mondania a hírt két fiának.

Elmondani a gyerekeimnek hihetetlenül nehéz volt, mert nem tudtam garantálni a kimenetelt. De végig mellettem álltak, és mindig hittek bennem.

A történet azonban pozitív fordulatot vett: mindössze egy hónappal az utolsó kemoterápia után közölték vele, hogy nincs nyoma a betegségnek.

Amikor azt mondták, nincs kimutatható betegség, eufórikus voltam. Minden, amin keresztülmentem, megérte.

Kerry most ötéves megfigyelési időszak alatt áll, és a Mirror szerint történetével másokat szeretne figyelmeztetni:

„Ha három hétnél tovább tartó változást tapasztalsz a székelési szokásokban, vért látsz a székletedben vagy törléskor, puffadsz, vagy extrém fáradtságot érzel, fordulj orvoshoz.”