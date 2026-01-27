Már néhány alkoholos ital esténként majdnem megduplázhatja bizonyos típusú vastagbélrák kialakulásának kockázatát – derült ki egy aggasztó kutatásból. Az Egyesült Államok Nemzeti Rákkutató Intézete által végzett húszéves, több mint 8000 résztvevő bevonásával készült tanulmány kimutatta, hogy azoknál az embereknél, akik hetente hét és 13 ital között fogyasztottak alkoholt, alacsonyabb volt a vastagbélrák kockázata.

Már két alkoholos ital esténként is megnöveli a bélrák kockázatát Fotó: Pexels

Az alkohol ténylegesen megnöveli a bélrák kockázatát

Azoknál azonban, akik hetente 14 vagy több alkoholos italt ittak – ami esténként két italt jelent –, 25 százalékkal nagyobb volt a vastagbélrák és 95 százalékkal a végbélrák kialakulásának kockázata a keveset fogyasztókhoz képest.

A Cancer folyóiratban megjelent kutatás 88 092 amerikai felnőtt egészségügyi adatait vizsgálta, akik részt vettek a prosztata-, vastagbél- és petefészekrák szűrővizsgálatban és a vizsgálat kezdetén rákmentesek voltak.

Körülbelül 20 éves követési idő alatt 1679 vastagbélrákos esetet azonosítottak.

Azt találták, hogy azoknál a nagy ivóknál, akik átlagosan heti 14 vagy több italt fogyasztanak életük során, 25 százalékkal nagyobb volt a vastagbélrák kialakulásának kockázata, mint a keveset ivóknál, akik hetente kevesebb mint egy italt fogyasztanak. Ez az arány 95 százalékra emelkedett, ha csak a végbélrák kockázatát vizsgálták. Azok, akik korábban nagy mennyiségű alkoholt fogyasztottak, de arról leszoktak, jó eséllyel vissza tudtak térni az alacsonyabb kockázatúak csoportjába.

Az alkalmankénti mérsékelt vagy nagy mennyiségű alkoholfogyasztás – a javasoltnál alacsonyabb szintű következetes alkoholfogyasztáshoz képest – nem járt ilyen kockázattal.

Az NHS kijelenti, hogy nincs teljesen biztonságos alkoholfogyasztási szint, de azt javasolja, hogy az emberek hetente legfeljebb 14 egység alkoholt – körülbelül 6 pohár bort – fogyasszanak – írja Daily Mail.