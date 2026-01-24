„A háziorvosom nevetett, amikor azt mondtam, hogy 24 évesen rákos lehetek – aztán megtudtam a diagnózist”

Háziorvosa „kinevette”, amikor a beteg felvetette, hogy esetleg rákos lehet, mert úgy vélte Hodgkin-limfómája van. Utólag azt mondja partnere támogatásának és eljegyzésüknek köszönhetően vészelte csak át a „legintenzívebb” kemoterápia hat ciklusát. Kelly Underwood, egy birminghami tanárnő elmondta, hogy először 2025 februárjában, 24 éves korában jelentkezett nála tünetként a levertség és szemfájdalom, majd kiütések az ujjpercein.

Háziorvosa „kinevette”, aztán kiderült, hogy rákos Fotó: illusztráció, pexels

Háziorvosa „kinevette”, aztán kiderült, hogy rákos

Júniusra egy csomót vett észre a nyakában, ekkor biztatta partnere, hogy forduljon orvoshoz. Elmondása szerint a háziorvosa megerősítette a nyirokcsomó-duzzanatot, de nem tudta megmondani az okát, ezért azt javasolta, hogy Kelly egy hétig figyelje a problémát, és ha nem javul az állapota, menjen vissza. Kelly elmondása szerint a következő három hónapban összesen hatszor járt „oda-vissza” a háziorvosi rendelőbe és számos szakember nem tudta diagnosztizálni az állapotát. A frusztrációja miatt Kelly az édesanyját is magával vitte egy alkalommal, aki kiosztotta az orvost:

Hányszor kell még visszajönnie a rendelésre, hogy végre tegyen valamit?!

Végül telefonhívást kapott egy orvostól, aki azt mondta, hogy átnézte Kelly véreredményeit és azok rendellenesnek tűnnek, alacsony vasszintre és emelkedett gyulladásos markereket talált, ekkorra az orvos kontrollvizsgálatra is visszahívta. Ekkor Kelly és Olivia rákerestek ezekre a tünetekre a Google-ban, a leírtakból arra jutott Kellyt, hogy megkérdezi az orvost, hogy lehet-e rák. Kelly a PA Real Life-nak elmondta:

Kinevettek minket, és azt mondták, hogy semmi esély rá, hogy rákos legyek, így megnyugodtam. Miután kijöttem a vizsgálatról úgy gondoltam, jobb ha elhiszem, amit mondanak.

Az orvosok végül biopsziára, CT-vizsgálatra és ultrahangra utalták Kellyt, mivel elmondása szerint a szemei ​​jobban bevéreztek, egyre fáradtabb lett, és érezte, hogy a csomó növekszik. Kelly magával vitte a konzultációra Oliviát, ahol az orvos arca elkomorult, amikor elmondta:

Nagyon sajnálom, hogy ezt kell mondanom, de rákos.

Ezután Kelly kórházba került, azt mondták neki, hogy egy 21 napos kórházi kemoterápiás kezelést kap, filgrasztim injekciókat, amelyek serkentik a csontvelőt több fehérvérsejt termelésére, valamint szteroidokat, összesen hat kúrában, szeptember végén kezdődően. Kelly idén január 14-én fejezte be utolsó kemoterápiás kúráját. Ezután február végén PET-vizsgálaton esik át, hogy ellenőrizzék a rák jeleit, és március elejére van időpontja, reméli, hogy ekkor kapja meg a diagnózist - írja a Mirror.