„Áldottnak érezzük magunkat” – Hatszor legyőzte a rákot a házaspár, ebben látják a titkot

Pat Penny-nél 2009-ben, 56 éves korában diagnosztizáltak mellrákot, amelyet egy rutinszerű mammográfiának köszönhetően korán felfedeztek. Ez akkor már az ötödik rákdiagnózisa volt a pár 51 éves házassága során. Pat férjénél, Dave-nél az 1980-as években kétszer is non-Hodgkin limfómát, az 1990-es években pedig kétszer szarkómát állapítottak meg. Ő is és szerelme is azonban minden alkalommal legyőzte a rákot.

Ő és férje is legyőzte a rákot. / Fotó: Képünk illusztráció: Unsplash

Mindkettő legyőzte a rákot

Korán megtalálták a daganatot. Nagyon mélyen volt. Ha addig nőtt volna, hogy én magam észrevehettem volna, már túl késő lett volna

- emlékezett vissza Pat arra azonban nem számított, hogy Dave is csomót talál a saját mellében, amivel férfiként a mellrákban érintettek kevesebb, mint egy százalékát képviselte.

A házasok azonban nem hibáztatnak senkit és semmit. Pat műtéten esett át, amely során eltávolították a mellét és néhány kapcsolódó nyirokcsomóját, ami miatt 40 év alatt immáron ötödik alkalommal gyógyult fel csodálatos módon a rákból. De Pat azt is elárulta, Dave már 30 évesen "bele kellett volna haljon" a rákba, írja a UNILAD.

Áldottnak érezzük magunkat. Dave is csak kapja az ütéseket, mégis megy tovább

- közölte hozzátéve, önkéntesként dolgoznak egy rákkal foglalkozó alapítványnál, ahol céljuk mások ösztönzése és a figyelem felhívása a korai figyelmeztető jelekre.

Senki sem ismeri jobban a testedet, mint te magad. Ha bármi baj van, ne halogasd egy-két hétig abban bízva, hogy majd elmúlik

- jelentette ki Dave, mire Pat így reagált: