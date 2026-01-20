2026-ban ez a 4 csillagjegy lesz a legszerencsésebb
Rájuk mosolyog Fortuna. Négy csillagjegy egyedülálló lehetőséget kap a megújulásra az előttünk álló évben.
Bármilyen nehéz is elhinni, 2025 gyorsan eltűnik a visszapillantó tükörben, miközben beindul a 2026-os év. Bár mind a 12 csillagjegy számára tartogat fényes pillanatokat és lehetőségeket az év, négy jegy különösen jelentős bolygóhatásokat tapasztal meg, amik legjobban támogatják vágyaik megvalósulását.
Ez a 4 csillagjegy a legszerencsésebb 2026-ban!
Kos: Az önkifejezés és a romantika fellendülése
Mivel két jelentős bolygó — a Szaturnusz és a Neptunusz — 2025 során ki-be jártak a jegyedbe, több önvizsgálatra, tudatosságra és a fizikai jólléteddel való törődésre volt szükséged. Ez sok volt. Szerencsére 2026 második felére egy játékosabb, spontánabb, örömtelibb energiára számíthatsz, köszönhetően annak, hogy a Jupiter június 30-tól az ötödik házadon, a kreativitás területén halad végig.
Ritka lehetőséget kapsz arra, hogy számba vedd és megvalósítsd a szívből jövő vágyaidat, több lendülettel, mint amire 2014–2015 óta volt példa. Könnyebben ráhangolódsz művészi impulzusaidra, és gyakrabban engeded meg magadnak a pihenést, hogy élvezd az együtt töltött időt a pároddal vagy valaki különlegessel. Ha egyedülálló vagy, a randizás izgalmassá válik, ha kapcsolatban élsz, a kémia új szintre lép. Összességében a szerelmi kapcsolatok kielégítőbbek, szórakoztatóbbak és inspirálóbbak lesznek. Július 20-a és augusztus 31-e különösen fontos napok, amikor a Jupiter harmonikus fényszögeket alkot előbb a Neptunusszal, majd a Szaturnusszal, felpezsdítve a képzelőerődet és a munkabírásodat, hogy álmaid valóra váljanak.
Rák: Növekvő optimizmus és hit
Amikor a Jupiter 2025 második felében az identitásod, önképed és önbizalmad területén haladt át, lehetőséget kaptál arra, hogy több pozitivitást és személyes fejlődést vigyél az életedbe. Mivel a nagy jótevő március 10-ig retrográd lesz, 2026 első hónapjai inkább a belső munkáról szólnak: szenvedélyeid, vágyaid és legmerészebb álmaid tisztázásáról.
Amint a Jupiter újra előreindul március 10. és június 30. között, szél kerül a vitorládba: reflektorfénybe léphetsz, és megszerezheted mindazt, amire vágytál — legyen az biztonság, személyes szabadság, elismerés vagy bőség. Erősebben hiszel magadban, és komfortosabban érzed magad a bőrödben, ami szinte vonzza az áldásokat. Tavasszal a Jupiter kedvező kapcsolódásba lép a kalandok és a barátságok házában lévő bolygókkal, így a komfortzónád elhagyása — különösen barátok társaságában — rendkívül eredményes és örömteli lehet.
Oroszlán: Az élet teljesebb megélésének képessége
2014–2015 óta először lép be a Jupiter, a szerencse és a bőség bolygója, az önkép és önbizalom területére, ahol 2026. június 30-tól egészen 2027. július 26-ig tartózkodik. Ez egy erőteljes, optimista, „nagyban gondolkodó” energiát hoz.
Alapvetően is magabiztos vagy abban, hogy képes vagy megvalósítani ambiciózus céljaidat, de 2026-ban ez az érzés még tovább erősödik: úgy érzed, bármilyen ötletet, javaslatot vagy ábrándot a mindennapi valóságoddá tudsz formálni. Ha kihívásokkal küzdöttél a kapcsolataidban — beleértve az önmagaddal való kapcsolatot is —, most nagyobb harmóniára találsz. Mivel a Jupiter a tudás és a felsőfokú tanulás bolygója, új készségeket is könnyebben elsajátíthatsz.
Magabiztosabban vállalod önmagad, és ünnepled mindazt, ami egyedivé tesz. Ez egy pezsgő év, amikor arra vagy hivatott, hogy még fényesebben ragyogj. Július 20–21. és augusztus 31. különösen sorsfordító időszak lehet, amikor a Jupiter harmonizál a Neptunusszal, az Uránusszal és a Szaturnusszal, és egy izgalmas változáshullám repíthet életed következő fejezetébe.
Nyilas: Személyes és spirituális fejlődés
Határtalan kalandvágyaddal örömmel hallod majd, hogy 2026 tele van lehetőségekkel új területek felfedezésére és az életed olyan irányú bővítésére, amiről korábban talán nem is álmodtál. Ennek oka, hogy 2014–2015 óta először a Jupiter — az uralkodó bolygód — a kalandok és a magasabb tanulmányok házán halad át.
Ez arra ösztönöz, hogy felrázd azokat az unalmas rutinokat, amelyek eddig visszatartottak a valódi érzelmi, spirituális és szellemi kiteljesedéstől. Számos lehetőség nyílik új készségek elsajátítására, utazásra (ami igazi zene a füleidnek!), valamint a társas köröd bővítésére. Könnyedebbnek érzed magad, és könnyebben elengeded a stresszes apróságokat — különösen a munka–magánélet egyensúlyával kapcsolatban.
Különösen július 20–21. és augusztus 31. környékén számíthatsz romantikus, kreatív és párkapcsolati szerencsére, amikor a Jupiter kedvező fényszögeket alkot a Neptunusszal, az Uránusszal és a Szaturnusszal az önkifejezés és a párkapcsolatok területén.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre