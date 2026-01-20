2026-ban ez a 4 csillagjegy lesz a legszerencsésebb

Bármilyen nehéz is elhinni, 2025 gyorsan eltűnik a visszapillantó tükörben, miközben beindul a 2026-os év. Bár mind a 12 csillagjegy számára tartogat fényes pillanatokat és lehetőségeket az év, négy jegy különösen jelentős bolygóhatásokat tapasztal meg, amik legjobban támogatják vágyaik megvalósulását.

4 csillagjegy extra szerencsés lesz 2026-ban / Fotó: Pexels

Ez a 4 csillagjegy a legszerencsésebb 2026-ban!

Kos: Az önkifejezés és a romantika fellendülése

Mivel két jelentős bolygó — a Szaturnusz és a Neptunusz — 2025 során ki-be jártak a jegyedbe, több önvizsgálatra, tudatosságra és a fizikai jólléteddel való törődésre volt szükséged. Ez sok volt. Szerencsére 2026 második felére egy játékosabb, spontánabb, örömtelibb energiára számíthatsz, köszönhetően annak, hogy a Jupiter június 30-tól az ötödik házadon, a kreativitás területén halad végig.

Ritka lehetőséget kapsz arra, hogy számba vedd és megvalósítsd a szívből jövő vágyaidat, több lendülettel, mint amire 2014–2015 óta volt példa. Könnyebben ráhangolódsz művészi impulzusaidra, és gyakrabban engeded meg magadnak a pihenést, hogy élvezd az együtt töltött időt a pároddal vagy valaki különlegessel. Ha egyedülálló vagy, a randizás izgalmassá válik, ha kapcsolatban élsz, a kémia új szintre lép. Összességében a szerelmi kapcsolatok kielégítőbbek, szórakoztatóbbak és inspirálóbbak lesznek. Július 20-a és augusztus 31-e különösen fontos napok, amikor a Jupiter harmonikus fényszögeket alkot előbb a Neptunusszal, majd a Szaturnusszal, felpezsdítve a képzelőerődet és a munkabírásodat, hogy álmaid valóra váljanak.

Rák: Növekvő optimizmus és hit

Amikor a Jupiter 2025 második felében az identitásod, önképed és önbizalmad területén haladt át, lehetőséget kaptál arra, hogy több pozitivitást és személyes fejlődést vigyél az életedbe. Mivel a nagy jótevő március 10-ig retrográd lesz, 2026 első hónapjai inkább a belső munkáról szólnak: szenvedélyeid, vágyaid és legmerészebb álmaid tisztázásáról.

Amint a Jupiter újra előreindul március 10. és június 30. között, szél kerül a vitorládba: reflektorfénybe léphetsz, és megszerezheted mindazt, amire vágytál — legyen az biztonság, személyes szabadság, elismerés vagy bőség. Erősebben hiszel magadban, és komfortosabban érzed magad a bőrödben, ami szinte vonzza az áldásokat. Tavasszal a Jupiter kedvező kapcsolódásba lép a kalandok és a barátságok házában lévő bolygókkal, így a komfortzónád elhagyása — különösen barátok társaságában — rendkívül eredményes és örömteli lehet.