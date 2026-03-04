RETRO RÁDIÓ

Hajdú Péter a választásról: a józan észnek kell győzedelmeskednie, vagy k*rva nagy baj lesz

Fontos költözésre készül a tévés, erről is beszélt a Mandiner YouTube-csatornáján.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.04. 18:53
választás Hajdú Péter frizbi tv

A Mandiner YouTube-csatornáján látható Reakció Kacsoh Dániellel című műsor vendége volt Hajdú Péter. A tévés a közelgő választások kapcsán elmondta: nagyon nagy kontraszt van Orbán Viktor és a Tisza Párt miniszterelnök-jelöltje, Magyar Péter között.

hajdú péter
(Fotó: Bors)

Itt most nem babra megy a játék”

– jelentette ki Hajdú Péter, utalva a jelenlegi háborúkra, illetve a világpolitikai helyzetre.

Nézd meg, hogy hova sodorta Ukrajnát! Vagyis most a józan észnek kell győzedelmeskednie, vagy k*rva nagy baj lesz”

– mondta Hajdú Péter, aki Orbán Viktorra voksol. A Reakció extra kiadásában a tévés egy nagy változást is bejelentett: emblematikus műsora, a Frizbi „csatornát vált a YouTube-on”, a következő adás már a Mandiner YouTube-csatornáján látható, és péntek helyett szombatonként 18 órakor jelentkezik. A március 7-ei adás első vendége az MMA-harcos, Lukács Nikolasz Róka lesz. 

Nézd meg Kacsoh Dániel és Hajdú Péter beszélgetését!

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu