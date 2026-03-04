Hajdú Péter a választásról: a józan észnek kell győzedelmeskednie, vagy k*rva nagy baj lesz

A Mandiner YouTube-csatornáján látható Reakció Kacsoh Dániellel című műsor vendége volt Hajdú Péter. A tévés a közelgő választások kapcsán elmondta: nagyon nagy kontraszt van Orbán Viktor és a Tisza Párt miniszterelnök-jelöltje, Magyar Péter között.

(Fotó: Bors)

Itt most nem babra megy a játék”

– jelentette ki Hajdú Péter, utalva a jelenlegi háborúkra, illetve a világpolitikai helyzetre.

Nézd meg, hogy hova sodorta Ukrajnát! Vagyis most a józan észnek kell győzedelmeskednie, vagy k*rva nagy baj lesz”

– mondta Hajdú Péter, aki Orbán Viktorra voksol. A Reakció extra kiadásában a tévés egy nagy változást is bejelentett: emblematikus műsora, a Frizbi „csatornát vált a YouTube-on”, a következő adás már a Mandiner YouTube-csatornáján látható, és péntek helyett szombatonként 18 órakor jelentkezik. A március 7-ei adás első vendége az MMA-harcos, Lukács Nikolasz Róka lesz.

