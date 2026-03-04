Gyászba borult a futballvilág, három év szenvedés után meghalt Lőw Zsolt volt csapattársa
Lőw Zsolt és Hrutka János személyében magyar csapattársai is voltak karrierje során. Az 54 évesen elhunyt Georg Koch hősiesen küzdött a gyilkos kórral.
Egy hónappal az 54. születésnapja után meghalt Georg Koch, korábbi német labdarúgókapus, majd kapusedző. A közel két évtizedes (1990-2009) profi játékos-pályafutása során Bundesliga-csapatok (Düsseldorf, Bielefeld, Kaiserslautern, Cottbus, Duisburg) mellett Hollandiában (PSV Eindhoven), Horvátországban (Dinamo Zagreb) és végül Ausztriában (Rapid Wien) is szerepelt, többször a német válogatottnál is szóba került Koch hasnyálmirigyrákban szenvedett.
A Lőw Zsolttal Cottbusban, Hrutka Jánossal pedig a Lauternnél együtt játszott Georg Koch 2023 áprilisában tudta meg, hogy gyógyíthatatlan beteg. Akkor legfeljebb hat hónapot jósoltak neki az orvosok, mégis csaknem három évig küzdött hősiesen a gyilkos kórral.
Georg Kochot két gyermeke is gyászolja
Menthetetlen állapotáról 2024 májusában megrázó nyilatkozatban beszélt:
„Gyógyíthatatlan, meg fogok halni. De hogy mikor vesz magához a jóisten, azt még nem döntötte el” – mondta akkor.
Az interjút követően arról beszélt, hogy számára is váratlanul sokan álltak ki mellette a bajban.
Koch 213 első- és 165 másodosztályú meccsel a háta mögött, 2010-től a megbetegedéséig kapusedzőként dolgozott. Legutóbb 2024 őszén, egy jótékony célú öregfiúk-mérkőzésen jelent meg a nagy nyilvánosság előtt. A bevételt egy rákbeteg gyerekeket segítő alapítvány kapta.
„Már most tisztában vagyok vele, hogy valószínűleg most látom utoljára sok régi játékostársamat, akik nagyon sokat jelentenek nekem” – fogalmazott a rendezvényen Georg Koch, akit most barátai, tisztelői és szerettei (köztük két gyermeke, Emma és Max) gyászolnak.
