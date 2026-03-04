Gyászba borult a futballvilág, három év szenvedés után meghalt Lőw Zsolt volt csapattársa

Egy hónappal az 54. születésnapja után meghalt Georg Koch, korábbi német labdarúgókapus, majd kapusedző. A közel két évtizedes (1990-2009) profi játékos-pályafutása során Bundesliga-csapatok (Düsseldorf, Bielefeld, Kaiserslautern, Cottbus, Duisburg) mellett Hollandiában (PSV Eindhoven), Horvátországban (Dinamo Zagreb) és végül Ausztriában (Rapid Wien) is szerepelt, többször a német válogatottnál is szóba került Koch hasnyálmirigyrákban szenvedett.

Georg Koch (balra) egy 2004-es Cottbus-meccsen gratulált Lőw Zsolt góljához (Fotó: Getty Images)

A Lőw Zsolttal Cottbusban, Hrutka Jánossal pedig a Lauternnél együtt játszott Georg Koch 2023 áprilisában tudta meg, hogy gyógyíthatatlan beteg. Akkor legfeljebb hat hónapot jósoltak neki az orvosok, mégis csaknem három évig küzdött hősiesen a gyilkos kórral.

Georg Kochot két gyermeke is gyászolja

Menthetetlen állapotáról 2024 májusában megrázó nyilatkozatban beszélt:

„Gyógyíthatatlan, meg fogok halni. De hogy mikor vesz magához a jóisten, azt még nem döntötte el” – mondta akkor.

Az interjút követően arról beszélt, hogy számára is váratlanul sokan álltak ki mellette a bajban.

Koch 213 első- és 165 másodosztályú meccsel a háta mögött, 2010-től a megbetegedéséig kapusedzőként dolgozott. Legutóbb 2024 őszén, egy jótékony célú öregfiúk-mérkőzésen jelent meg a nagy nyilvánosság előtt. A bevételt egy rákbeteg gyerekeket segítő alapítvány kapta.

„Már most tisztában vagyok vele, hogy valószínűleg most látom utoljára sok régi játékostársamat, akik nagyon sokat jelentenek nekem” – fogalmazott a rendezvényen Georg Koch, akit most barátai, tisztelői és szerettei (köztük két gyermeke, Emma és Max) gyászolnak.