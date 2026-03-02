RETRO RÁDIÓ

Kiderült a titok: ezt kérte a halálos beteg Alan Rickman az orvosoktól

Emma Thompson csókkal búcsúzott a Harry Potter-filmek sztárjától. Alan Rickman rákban hunyt el.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.02. 18:30
alan rickman harry potter emma thompson rima horton perselus piton diagnózis

A 69 éves, nagyra becsült színész 2016 januárjában távozott az élők sorából, miután 2015-ben szembesült a lesújtó hírrel: hasnyálmirigyrákja van. Alan Rickman felesége, Rima Horton megrázó betekintést nyújtott a színész állapotának körülményeibe.

Alan Rickman alakította Perselus Pitont a Harry Potter-filmekben
Alan Rickman alakította Perselus Pitont a Harry Potter-filmekben (Fotó: HIP/ Northfoto)

Alan Rickman ezt kérte az orvosaitól a halála előtt

A hasnyálmirigyráknak tragikusan alacsonyak a túlélési esélyei. A betegek mindössze 22 százaléka él 30 napnál tovább, és körülbelül 62 százalékuknál már csak a negyedik stádiumban derül fény a kórra. 

Miután Alan Rickman megtudta a lesújtó diagnózist, szívszorító kéréssel fordult az orvosokhoz. Egy évtizeddel a halála után Alan özvegye, Rima Horton úgy döntött, megosztja férje megindító szavait, amelyeket az egészségügyi szakemberekhez intézett az utolsó heteiben:

„Az első dolog, amit az onkológusnak mondott, ez volt: «Nem akarok fájdalmak között meghalni», és ők gondoskodtak róla, hogy teljesüljön a kívánsága.”

A hírek szerint közeli barátja és az Igazából szerelem című filmben a párját alakító Emma Thompson is segített abban, hogy Alan utolsó hetei a lehető legkényelmesebben teljenek. Rima elmesélte, hogyan „varázsolt szalont” Emma a kórházi szobából: egy állólámpát és lakástextileket hozatott be, hogy enyhítse a rideg kórházi környezetet. Emma Thompson azt is elárulta, hogy „búcsúcsókot” adott Alannak az utolsó pillanataiban, mielőtt a színész elhunyt. 

Rima elmondása szerint a híres színész a saját feltételei szerint szeretett volna elbúcsúzni barátaitól, sőt, saját temetésének minden egyes részletét is gondosan megtervezte. 

Rima elmesélte, hogy Alan diagnózisa teljesen lesújtotta őket. Miközben Los Angelesben népszerűsítették A virág románca című filmet, a körülmények drámai fordulatot vettek. Alan erős fájdalmat kezdett érezni a lábában, és miután visszatértek az Egyesült Királyságba, a színésznek azt tanácsolták, hogy haladéktalanul forduljon orvoshoz. A vizsgálatok ekkor tárták fel a hasnyálmirigyrákot. Végül úgy döntött, még a hozzá legközelebb állok elől is eltitkolja a diagnózisát, mert félt attól, hogy sajnálni fogják.

Ezt követően kemoterápián esett át, amely a feltételezések szerint három hónappal hosszabbította meg az életét – számolt be róla a Mirror.

 

