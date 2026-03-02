Szikora Róbert ajánlatot tett a Hungaria-rajongóknak
Röpködnek a lájkok, nagy az izgalom. Szikora Róbert felpörgette az internetet.
Izgalmas sorozatot indított közösségi oldalán a Hungaria és az R-Go együttes kulcsfigurája. Szikora Róbert Rég szép idők címmel archív fotósorozattal lepte meg a rajongókat. A sokak által kifogyhatatlannak vélt képgyűjtemény, melyen a nemrég elhunyt Fenyő Miklós is meglepően fiatalon látható, a folytatást tekintve veszélybe került. Érdekes posztot tett ugyanis közzé a dalszerző-énekes.
Szikora Róbert ajánlatára ezrek ugrottak rá
By by Love, by by Jampiság…! Kedves Csikidamisták, Jampik és Jampipik! A «Régi szép idők» képsorozat a mai napon véget ér(ne). Mivel a lelkesedésetek töretlen, és nagyon sokan kéritek a folytatást, a megtekintések száma pedig sok tízezer vagy százezer fölötti, ezért van egy ajánlatom. Ha a jelen bejegyzés kedveltsége 4000 fölé kúszik, akkor további 1 hétre prolongálom a fotók küldését...
– írta Szikora Róbert a Facebook-oldalán.
Alig 20 óra alatt a kért lájkok 90 százaléka összegyűlt már, ám akadnak rajongók, akik aggódnak, hogy megszakad a sikeres fotósorozat, melyen a fiatal Fenyő Miklósról is számos fénykép látható.
Emberek! Nehogy már vége legyen ennek a képes csodának! Nézzétek, lájkoljatok, osszáatok meg! Végre valami, amiéert érdemes netet nézni!
– írta egy rajongó.
Köszönjük a megosztást, és ha van még, szeretnénk látni őket!
– kommentelt egy másik szimpatizáns.
Ne hagyd abba, kérlek!
– olvasható egy újabb hozzászólásban.
