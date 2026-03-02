Szikora Róbert ajánlatot tett a Hungaria-rajongóknak

Izgalmas sorozatot indított közösségi oldalán a Hungaria és az R-Go együttes kulcsfigurája. Szikora Róbert Rég szép idők címmel archív fotósorozattal lepte meg a rajongókat. A sokak által kifogyhatatlannak vélt képgyűjtemény, melyen a nemrég elhunyt Fenyő Miklós is meglepően fiatalon látható, a folytatást tekintve veszélybe került. Érdekes posztot tett ugyanis közzé a dalszerző-énekes.

A Hungaria az ezredforduló után is tömegeket vonzott. Szikora Róbert lájkokat kér az archív fotókért a Facebookon (Fotó: Teknos)

Szikora Róbert ajánlatára ezrek ugrottak rá

By by Love, by by Jampiság…! Kedves Csikidamisták, Jampik és Jampipik! A «Régi szép idők» képsorozat a mai napon véget ér(ne). Mivel a lelkesedésetek töretlen, és nagyon sokan kéritek a folytatást, a megtekintések száma pedig sok tízezer vagy százezer fölötti, ezért van egy ajánlatom. Ha a jelen bejegyzés kedveltsége 4000 fölé kúszik, akkor további 1 hétre prolongálom a fotók küldését...

– írta Szikora Róbert a Facebook-oldalán.

Alig 20 óra alatt a kért lájkok 90 százaléka összegyűlt már, ám akadnak rajongók, akik aggódnak, hogy megszakad a sikeres fotósorozat, melyen a fiatal Fenyő Miklósról is számos fénykép látható.

Emberek! Nehogy már vége legyen ennek a képes csodának! Nézzétek, lájkoljatok, osszáatok meg! Végre valami, amiéert érdemes netet nézni!

– írta egy rajongó.

Köszönjük a megosztást, és ha van még, szeretnénk látni őket!

– kommentelt egy másik szimpatizáns.

Ne hagyd abba, kérlek!

– olvasható egy újabb hozzászólásban.