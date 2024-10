Szikora Róbert a Megasztár tehetségéről: Jampinak születni kell!

Domján Ákos egy igen meglepő, ugyanakkor üde színfoltja lett a Megasztár vasárnap esti válogató adásának, hiszen bár mindössze 24 éves, egy olyan zenei korszak határozza meg az életét, ami már nem is a szüleinek, inkább a nagyszüleinek jelent sokat, hiszen ők lehettek igazi jampik. Igen, a Rock&Roll aranykora ragadta meg Ákost egy balatoni nyaraláson, és most egy saját dallal mutatta meg magát a Megasztárban, ahol öt igennel be is jutott a középdöntőbe.

Domján Ákos meghódította a Megasztár zsűriét (Fotó: TV2)

„Rájöttem, hogy ebben van kraft...”

Ákos szenvedélyesen mesélt, mielőtt a Megasztár ítészei elé lépett a produkciójával: „Az első emlékem a rock&rollal kapcsolatban 2017-2018 környékére tehető, amikor egy nagyon kedves barátommal lent voltunk a Balatonon, és egy 1957-es veteránautóban meghallottam a Multimilliomos jazz-dobost. Akkor rájöttem, hogy ebben van kraft. A Megasztár nem feltétlenül azt jelenti számomra, hogy megmérettethetem magam, hanem inkább azt, hogy adhatok egy kis szeletet magamból.

Egy olyan szeletet, ami talán a mai korból egy kicsikét kikopott.

„Ez a világ számomra olyan mélységeket rejt magában a mai napig, amikkel nem tudok betelni” – fogalmazott az újkori jampi, mielőtt "felrobbantotta" a házat a Megasztár válogatóján.

Óriási házibulivá változott a Megasztár válogatója (Fotó: TV2)

Szikora Róbert reméli, hogy Fenyő Miki is látta Ákost a Megasztárban

A Metropol arra kérte a Hungária zenekar élő legendáját, Szikora Róbertet, hogy nézze meg velünk Domján Ákos produkcióját és amolyan igazi jampi szemmel fogalmazza meg véleményét. „Az a tézis jutott eszembe, és igazolódott is be egyben, miközben Ákos produkcióját néztem, hogy jampinak születni kell. Azok bizony nem teremtek és teremnek minden bokorban. Olyanok pedig, akikben még tehetség is van, nos, belőlük még kevesebb van. Ákosnak jó a dumája és szemtelen is, vagyis megvan benne a jampiság két alapköve. Nagyon tehetséges fiú, ráadásul egy remek dallal jelentkezett, amivel bizonyította, hogy a nagy korszak valóban elérte őt, és meg is szólította rendesen. Hála Istennek, hogy van még olyan fiatal tehetség Magyarországon is, aki mer valami mást, valami szokatlant, valami régebbit behozni!”

Ákos egy bátor fiú, tehát tényleg egy született jampi.

„Nagyon remélem, hogy Fenyő Miki is látta a srácot, és most azon töri a fejét, hogyan vegye őt be a buliba” – mondta lapunknak az R-Go alapító frontembere.